Na kraju zločina - Sezona 6 - 11. del

Sezona 6 Epizoda 11

Polna luna je in preiskovalci se ubadajo z nadvse čudnim umorom. Njihova najnovejša žrtev je izjemno poraščen moški, ki spominja na volkodlaka. Očitno je bil umorjen prav zaradi tega. Toda poglobljena preiskava pokaže, da je bil pokojnik zaročen in da je bil velik hazarder, ki je prek spletnega igranja na srečo izgubil 10.000 dolarjev. Preiskovalci kmalu najdejo tudi njegovo sestro dvojčico.

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