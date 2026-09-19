Na kraju zločina - Sezona 6 - 13. del

Sezona 6 Epizoda 13

Med zabavo pri ugledni starejši plesalki nekdo umori natakarja. Plesalka trdi, da je natakarja zagledala, ko je odpirala svoj sef. Prepričana je, da jo je hotel ubiti, kar mu je k sreči preprečil neznani morilec. Preiskovalci na prizorišču zločina najdejo robček, na katerem so sledi smodnika, pod deskami na tleh pa najdejo milijon dolarjev. Catherine izve, da je bil na zabavi tudi njen oče, ki tako pristane na seznamu osumljencev.

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