Na kraju zločina - Sezona 6 - 23. del

19. del

Grissom, Greg in Warrick preiskujejo umor jasnovidke, ki jo je nekdo umoril v njeni trgovini. Trgovinica je v razsulu, nekdo pa je tudi izpraznil blagajno. Preiskovalci sprva sumijo, da gre za rop, vendar se pokaže, da je denar iz blagajne vzel dostavljalec hrane, ker mu je tako naročila pokojnica. Ta je prav tako sodelovala pri preiskavi umora, ki ga je preiskoval detektiv Jameson.

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