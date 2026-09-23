Na kraju zločina - Sezona 6 - 20. del

Na kraju zločina , C.S.I.
Grissom in Nick preiskujeta smrt treh najstnikov, na katere je nekdo streljal. Dr. Robbins meni, da so streli prišli iz mimoidočega vozila, Nick pa na podlagi dokazov domneva, da je bila pištola, s katero so bili ustreljeni, ukradena in da pripada policistu. Sledi vodijo do Jeremiaha Calvina, pri katerem najdejo ranjenega petnajstletnika.Prikaži več
Sezona 6Gil Grissom, Catherine Willows, Warrick Brown, Nick Stokes, Sara Sidle in Jim Brass so forenzični strokovnjaki, ki se prvi znajdejo na kraju zločina, za rumenim policijskim trakom, ki ga navadni smrtniki ne smemo prestopiti. Umori, samomori, ropi in nasilni zločini so del njihove službe. Las Vegas je njihov kraj dogajanja. Rokavice, pincete, plastične vrečke, povečevalna stekla so njihovi delovni pripomočki. Potrpežljivost, vztrajnost, razgledanost, izkušenost so njihove najboljše lastnosti. Njihova glavna naloga je zbiranje dokazov.Žanr: KriminalkaIgralci: William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Eric Szmanda, Wallace Langham, Paul Guilfoyle, Robert David HallDržava: ZDA
Sezona 5Gil Grissom, Catherine Willows, Warrick Brown, Nick Stokes, Sara Sidle in Jim Brass so forenzični strokovnjaki, ki se prvi znajdejo na kraju zločina, za rumenim policijskim trakom, ki ga navadni smrtniki ne smemo prestopiti. Umori, samomori, ropi in nasilni zločini so del njihove službe. Las Vegas je njihov kraj dogajanja. Rokavice, pincete, plastične vrečke, povečevalna stekla so njihovi delovni pripomočki. Potrpežljivost, vztrajnost, razgledanost, izkušenost so njihove najboljše lastnosti. Njihova glavna naloga je zbiranje dokazov.Žanr: KriminalkaIgralci: William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Eric Szmanda, Wallace Langham, Paul Guilfoyle, Robert David HallDržava: ZDA
42:19
21. del
Preiskovalci se tokrat odpravijo na poroko, kjer so našli mrtvo ženinovo mamo. Ker je bila pokojnica vplivna odvetnica, ki je delala na zelo razvpitem primeru, Grissom in ostali sklepajo, da je umor povezan s tem. Nick dokaze, ki jih zbere na prizorišču zločina, naloži kar v svoj avto. Ko avto kasneje nekdo ukrade, to seveda oteži preiskavo. Kdo ga je ukradel in zakaj?
40:53
20. del
Grissom in Nick preiskujeta smrt treh najstnikov, na katere je nekdo streljal. Dr. Robbins meni, da so streli prišli iz mimoidočega vozila, Nick pa na podlagi dokazov domneva, da je bila pištola, s katero so bili ustreljeni, ukradena in da pripada policistu. Sledi vodijo do Jeremiaha Calvina, pri katerem najdejo ranjenega petnajstletnika.
42:20
19. del
Grissom, Greg in Warrick preiskujejo umor jasnovidke, ki jo je nekdo umoril v njeni trgovini. Trgovinica je v razsulu, nekdo pa je tudi izpraznil blagajno. Preiskovalci sprva sumijo, da gre za rop, vendar se pokaže, da je denar iz blagajne vzel dostavljalec hrane, ker mu je tako naročila pokojnica. Ta je prav tako sodelovala pri preiskavi umora, ki ga je preiskoval detektiv Jameson.
41:51
18. del
Nekdo umori priljubljeno srednješolko Stacy Vollmer. Kmalu najdejo tudi storilca. Zločin prizna Marlon West in tudi preiskava potrdi njegove trditve. Toda kmalu zatem zaslišijo še njegovo sestro Hannah, ki prav tako prizna zločin. Nick se tako znajde pred težko nalogo, saj mora na podlagi dokazov odkriti, kdo govori resnico.
40:25
17. del
Mlado Christino Hollis, ki živi v premožni četrti, neznanec omami in posili. Žal se Christina ničesar ne spomni, preiskavo pa spremljajo tudi televizijske kamere, zato imata Catherine in Grissom še večje težave pri svojem delu. Dogorele sveče in rože v smetnjaku govorijo o tem, da je storilec verjetno kdo od Christininih oboževalcev, s katerimi je hodila na zmenke. Prek nadzorne kamere ga kmalu tudi izsledijo.
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40:16
16. del
Preiskovalci v dimniku na domu Martina Sidleyja in njegovega dekleta najdejo truplo. Warrick med preiskavo v hiši najde portrete ženske, ki je izginila pred letom dni. Je možno, da je Martin vpleten v njeno izginotje? Sledi preiskovalce pripeljejo tudi do Martinovega sina Tada, ki pa je pred nekaj tedni prav tako izginil neznano kam.
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41:21
15. del
V puščavi najdejo truple mlade Zoe Kessler. Sledi forenzike pripeljejo do bolnišnice, kjer so na Zoe izvedli posebne teste. Dr. Jacob Wolfowitz trdi, da je Zoe tam ostala eno noč, potem pa odšla. Toda resnica je drugačna in Grissom mora s sodelavci napeti vse sile, da bo razkril ozadje Zoejinega umora.
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42:11
14. del
Nekdanji kaznjenec Karl Cooper se odloči poravnati stare račune in se oglasi v stanovanju Erwina Nasha ter ga ubije. Karl kot pravi strokovnjak zakrije vse sledi, toda na poti domov se zaplete v manjšo prometno nesrečo. Ker soudeleženka v nesreči Ally Sullivan želi, da pokličeta policijo, mora Karl utišati še njo. A preiskovalci mu kmalu pridejo na sled.
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42:20
13. del
Med zabavo pri ugledni starejši plesalki nekdo umori natakarja. Plesalka trdi, da je natakarja zagledala, ko je odpirala svoj sef. Prepričana je, da jo je hotel ubiti, kar mu je k sreči preprečil neznani morilec. Preiskovalci na prizorišču zločina najdejo robček, na katerem so sledi smodnika, pod deskami na tleh pa najdejo milijon dolarjev. Catherine izve, da je bil na zabavi tudi njen oče, ki tako pristane na seznamu osumljencev.
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42:20
12. del
Po prekrokani noči se Bianca in Chelsea vrneta domov, kjer najdeta Biancinega fanta Ahrena mrtvega v garaži. Grissom in Warrick za umor najprej sumita obe dekleti. Potem se izkaže, da je Chelsea v resnici Biancina mama. In tudi ona je spala z Ahrenom. Catherine in Nick preiskujeta umor ženske, ki so jo našli mrtvo na njenem avtu. Nick odkrije, da je v primer očitno vpleten Walter Gordon.
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42:19
11. del
Polna luna je in preiskovalci se ubadajo z nadvse čudnim umorom. Njihova najnovejša žrtev je izjemno poraščen moški, ki spominja na volkodlaka. Očitno je bil umorjen prav zaradi tega. Toda poglobljena preiskava pokaže, da je bil pokojnik zaročen in da je bil velik hazarder, ki je prek spletnega igranja na srečo izgubil 10.000 dolarjev. Preiskovalci kmalu najdejo tudi njegovo sestro dvojčico.
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41:30
10. del
Karen Matthews ugrabijo sina Jesseja. Preiskovalci se nemudoma lotijo iskanja in Jesseja kmalu najdejo v trgovini skupaj z nekim parom, ki ga da Brass takoj aretirati. Toda pokaže se, da sta aretirana zakonca v resnici dečkova starša. To potrdi tudi analiza DNK. Sum zdaj pade na Karen. Grissom zaupa Catherine zgodbo o skrivnostni smrti svojega očeta. Nicka obišče Kelly Gordon, ki so jo pred kratkim izpustili iz zapora.
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40:24
9. oddaja
Catherine in Brass preiskujeta smrt Jerryja Gabla, ki je sodeloval v tekmovanju najhitrejših jedcev in zaradi tega umrl. Detektivi odkrijejo, da je Jerry bolehal za gensko boleznijo, za katero je značilno nenadzorovano hranjenje. Nick, Sara in Sofia medtem preiskujejo dvojni umor. Pokojna zakonca sta se po vsem sodeč sprla zaradi svojega pasjega ljubljenčka in pri tem zabredla v nadvse bizarne vode.
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42:00
8. del
Preiskovalci še vedno preiskujejo smrt mladega policista. Incident meče zelo slabo luč na policijo in Grissomova ekipa mora odgovoriti na nekaj izjemno težkih vprašanj. Catherine ob ponovnem pregledu posnetkov odkrije, da policisti niso ustavili nosečnice, ki je bila vpletena v prepir, temveč vozilo, povezano z vplivno preprodajalsko mrežo. Grissom se medtem zaradi Sofie znajde v kočljivi situaciji.
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39:18
7. del
Epizodo si bomo ogledali v dveh delih. Brass in Sofia sta med lovom na osumljenca udeležena v divji vožnji in streljanju po lasvegaških ulicah. V incidentu umre nedolžen mlad policist. Preiskavo spremljajo mediji in razburjeni meščani, zato so preiskovalci še pod dodatnim pritiskom. Kmalu se pokaže, da je policista po vsej verjetnosti ustrelil eden izmed njegovih kolegov.
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42:19
6. del
Lana Adalian najde mrtvo svojo sestro Christino, ki je pred kratkim rodila. Ob njej najde tudi poslovilno pismo, vendar vse kaže, da Christina ni storila samomora. Sledi preiskovalce pripeljejo do njenega bivšega fanta, ki trdi, da je Christinino nosečnost povzročilo brezmadežno spočetje. Obdukcija pokaže, da Christina v resnici ni mati dojenčka, za katerega je skrbela. V vse skupaj je vpletena agencija za posvojitve.
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42:51
5. del
Nick, Warrick, Sara in Greg preiskujejo izginotje družine, ki živi nekaj ur iz Las Vegasa. Zaradi sledi v hiši sumijo, da so vsi člani družine mrtvi, vendar tega ne morejo dokazati. Nick v hiši sliši glasove, ki bi lahko pričali o tem, da so živi. Ali pa ima Nick prisluhe? Nato ugotovijo, da je najmlajša hčerka verjetno edina, ki je še vedno živa.
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42:17
4. del
Nekdo vdre v hišo zakoncev Copeland, medtem pa na dvorišču skupina neznancev pusti truplo. Nick, Grissom in Catherine se odpravijo v puščavo, kjer v neki votlini odkrijejo sledi skupinskega samomora. Medtem nebo nad Las Vegasom prekrije meteorski dež, Nick pa se mora med preiskavo soočiti z lastnimi strahovi še iz časa, ko so ga živega zakopali.
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42:18
3. del
Grissom in ostali preiskujejo smrt ženske, ki je umrla na domačem stopnišču. Prvi osumljenec je njen mož Ray, ki ima zelo majav alibi, saj trdi, da je v času njene smrti zaspal. Preiskava pokaže, da je tudi Rayeva prva žena umrla podobne smrti, forenziki pa poleg tega odkrijejo še mrežo prevar in izsiljevanj.
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41:59
2. del
Nekdo umori hollywoodskega zvezdnika Juliana Harperja. Warrick in Nick med preiskavo naletita na osumljenko v rdečem kostimu, ki je prejela denar od Julianove bivše žene. Gre za tatico, prostitutko ali najeto morilko? Ali pa se za Julianovo smrtjo skriva še temnejša skrivnost? Grissom in Catherine medtem preiskujeta smrt priseljencev z Laosa. Sledi ju pripeljejo v pralnico ene od lasvegaških igralnic.
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41:31
1. del
Forenziki morajo preiskati sumljivo eksplozijo avtodoma, v kateri sta umrla moški in ženska. Obdukcija pokaže, da nista umrla v eksploziji in da sta bila pravzaprav žrtvi prometne nesreče, pri kateri je storilec pobegnil. Catherine in Warrick, ki se je pred kratkim poročil, preiskujeta umor striptizete. Sara in nova detektivka za umore Sofia Curtis morata ugotoviti, kako sta umrla moški in ženska, ki ju najdejo v prtljažniku zapuščenega avtomobila.
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