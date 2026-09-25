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Na kraju zločina , C.S.I.

Sezona 7 Epizoda 1

Prestižno predstavo cirkusa Cirque Du Soleil nenadoma prekine truplo, ki pade na oder. Žal truplo umaknejo s prizorišča, še preden tja prispejo forenziki, kar Grissomu in ekipi še oteži delo. Brass in Sara medtem preiskujeta domnevni samomor Roberta O'Briena, čigar prsti se tudi po smrti še vedno tesno oklepajo pištole. Catherine postane žrtev posiljevalca.

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  • Sezona 7

  • Sezona 6

  • Sezona 5