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Na kraju zločina , C.S.I.

Sezona 7 Epizoda 2

Še vedno pretresena Catherine se vrne v motel, kamor jo je neznani napadalec odpeljal prejšnjo noč. Od receptorja izve, da je bila soba plačana z njeno kreditno kartico, laboratorijska preiskava pa na njenem vzorcu ne pokaže nobenih sledi sperme. Kmalu zatem Catherine in Lindsey doživita prometno nesrečo, v kateri Lindsey nekdo ugrabi. Grissom in Sara poskušata medtem rešiti skrivnostno miniaturno repliko. Sledi ju vodijo naravnost v svet rock glasbe.

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  • Sezona 6

  • Sezona 5