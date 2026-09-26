Novice Filmi Šport Serije Oddaje Novo TV Blog
logotype

Na kraju zločina , C.S.I.

Sezona 7 Epizoda 3

Catherine in Brass preiskujeta smrt Donne Basset, ki jo čistilka najde v dvigalu hotela. Izkaže se, da se je Donna utopila in da je bila telesna stražarka premožnega Roberta Hsinga. Warrick, Greg in Sofia medtem preiskujejo smrt Rebecce McGill, ki naj bi padla v prepad. Njen mož Gavin sprva trdi, da je padla ponesreči, kasneje pa, da je skočila. Obdukcija pokaže, da je Rebecca jemala antidepresive, tik pred smrtjo pa je popila tudi veliko alkohola.

Prikaži več

  • Sezona 7

  • Sezona 6

  • Sezona 5

Podobne vsebine

Na kraju zločina: Miami
Chicaška policija
Alarm za Kobro 11
Štorklje se vračajo
V dobrem in slabem
Največji ropi v zgodovini s Pierceom Brosnanom
S.W.A.T.
Ponovni utrip
Estonija
Pomladno upanje
NeRealno
V osrčju planin
Pevka
Za Eliso: Primer Claps
Globine strasti
Na kraju zločina S07
S7/E3
Prikaži več

  • Sezona 7

  • Sezona 6

  • Sezona 5