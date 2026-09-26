Novice Filmi Šport Serije Oddaje Novo TV Blog
logotype

Na kraju zločina , C.S.I.

Sezona 7 Epizoda 5

Dve nuni v cerkvi najdeta žensko truplo. Nick in Warrick odkrijeta, da cerkev denar dobiva od svojega pokrovitelja, prodajalne avtomobilov. Ko Brass zasliši tamkajšnjega župnika, na njem opazi sledove krvi, za katere pa duhovnik trdi, da niso povezani z umorjeno žensko. Forenzike sledi pripeljejo do Huga Bombaya, ki je žrtvi tisti dan posodil avto, da se je z njim odpeljala do cerkve.

Prikaži več

  • Sezona 7

  • Sezona 6

  • Sezona 5

41:52
Na kraju zločina - Sezona 7 - 5. del

5. del

Dve nuni v cerkvi najdeta žensko truplo. Nick in Warrick odkrijeta, da cerkev denar dobiva od svojega pokrovitelja, prodajalne avtomobilov. Ko Brass zasliši tamkajšnjega župnika, na njem opazi sledove krvi, za katere pa duhovnik trdi, da niso povezani z umorjeno žensko. Forenzike sledi pripeljejo do Huga Bombaya, ki je žrtvi tisti dan posodil avto, da se je z njim odpeljala do cerkve.
42:00
Na kraju zločina - Sezona 7 - 4. del

4. del

Skupina zamaskiranih napadalcev do smrti pretepe uslužbenca igralnice. Kmalu zatem napadejo turistko Jessico, ki se ponoči vrača v svoj hotel. Catherine in Grissom uspeta povezati oba zločina, Sarina preiskava pa pokaže, katere znamke čevljev so nosili napadalci. Še isto noč žrtev istih napadalcev postane tudi Greg, ki poskuša rešiti njihovo tretjo žrtev. Greg pri tem enega od napadalcev ubije.
40:34
Na kraju zločina - Sezona 7 - 3. del

3. del

Catherine in Brass preiskujeta smrt Donne Basset, ki jo čistilka najde v dvigalu hotela. Izkaže se, da se je Donna utopila in da je bila telesna stražarka premožnega Roberta Hsinga. Warrick, Greg in Sofia medtem preiskujejo smrt Rebecce McGill, ki naj bi padla v prepad. Njen mož Gavin sprva trdi, da je padla ponesreči, kasneje pa, da je skočila. Obdukcija pokaže, da je Rebecca jemala antidepresive, tik pred smrtjo pa je popila tudi veliko alkohola.
42:20
Na kraju zločina - Sezona 7 - 2. del

2. del

Še vedno pretresena Catherine se vrne v motel, kamor jo je neznani napadalec odpeljal prejšnjo noč. Od receptorja izve, da je bila soba plačana z njeno kreditno kartico, laboratorijska preiskava pa na njenem vzorcu ne pokaže nobenih sledi sperme. Kmalu zatem Catherine in Lindsey doživita prometno nesrečo, v kateri Lindsey nekdo ugrabi. Grissom in Sara poskušata medtem rešiti skrivnostno miniaturno repliko. Sledi ju vodijo naravnost v svet rock glasbe.
41:21
Na kraju zločina - Sezona 7 - 1. del

1. del

Prestižno predstavo cirkusa Cirque Du Soleil nenadoma prekine truplo, ki pade na oder. Žal truplo umaknejo s prizorišča, še preden tja prispejo forenziki, kar Grissomu in ekipi še oteži delo. Brass in Sara medtem preiskujeta domnevni samomor Roberta O'Briena, čigar prsti se tudi po smrti še vedno tesno oklepajo pištole. Catherine postane žrtev posiljevalca.

Podobne vsebine

Na kraju zločina: Miami
Chicaška policija
V dobrem in slabem
Alarm za Kobro 11
NeRealno
Estonija
Štorklje se vračajo
S.W.A.T.
Največji ropi v zgodovini s Pierceom Brosnanom
Pomladno upanje
Ponovni utrip
Za Eliso: Primer Claps
Globine strasti
Pevka
V osrčju planin
Na kraju zločina S07
S7/E5
Prikaži več

  • Sezona 7

  • Sezona 6

  • Sezona 5