Na kraju zločina - Sezona 7 - 10. del

3. del

Catherine in Brass preiskujeta smrt Donne Basset, ki jo čistilka najde v dvigalu hotela. Izkaže se, da se je Donna utopila in da je bila telesna stražarka premožnega Roberta Hsinga. Warrick, Greg in Sofia medtem preiskujejo smrt Rebecce McGill, ki naj bi padla v prepad. Njen mož Gavin sprva trdi, da je padla ponesreči, kasneje pa, da je skočila. Obdukcija pokaže, da je Rebecca jemala antidepresive, tik pred smrtjo pa je popila tudi veliko alkohola.

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