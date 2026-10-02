Na kraju zločina - Sezona 7 - 14. del

Na kraju zločina , C.S.I.
Keppler, Nick in Greg preiskujejo smrt bivšega zapornika Rossa Neddyja. Izkaže se, da truplo sploh ni njegovo. Neddyja kmalu izsledijo. Preiskava forenzike pripelje do podjetja, ki se ukvarja s pridobivanjem človeškega tkiva. Sara medtem preiskuje smrt ženske, ki je bila umorjena potem, ko je celo noč preživela v klubu dvomljivega slovesa.Prikaži več
Sezona 7Gil Grissom, Catherine Willows, Warrick Brown, Nick Stokes, Sara Sidle in Jim Brass so forenzični strokovnjaki, ki se prvi znajdejo na kraju zločina, za rumenim policijskim trakom, ki ga navadni smrtniki ne smemo prestopiti. Umori, samomori, ropi in nasilni zločini so del njihove službe. Las Vegas je njihov kraj dogajanja. Rokavice, pincete, plastične vrečke, povečevalna stekla so njihovi delovni pripomočki. Potrpežljivost, vztrajnost, razgledanost, izkušenost so njihove najboljše lastnosti. Njihova glavna naloga je zbiranje dokazov.Žanr: KriminalkaIgralci: William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Eric Szmanda, Wallace Langham, Paul Guilfoyle, Robert David HallDržava: ZDA
Sezona 6Gil Grissom, Catherine Willows, Warrick Brown, Nick Stokes, Sara Sidle in Jim Brass so forenzični strokovnjaki, ki se prvi znajdejo na kraju zločina, za rumenim policijskim trakom, ki ga navadni smrtniki ne smemo prestopiti. Umori, samomori, ropi in nasilni zločini so del njihove službe. Las Vegas je njihov kraj dogajanja. Rokavice, pincete, plastične vrečke, povečevalna stekla so njihovi delovni pripomočki. Potrpežljivost, vztrajnost, razgledanost, izkušenost so njihove najboljše lastnosti. Njihova glavna naloga je zbiranje dokazov.Žanr: KriminalkaIgralci: William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Eric Szmanda, Wallace Langham, Paul Guilfoyle, Robert David HallDržava: ZDA
Sezona 5Gil Grissom, Catherine Willows, Warrick Brown, Nick Stokes, Sara Sidle in Jim Brass so forenzični strokovnjaki, ki se prvi znajdejo na kraju zločina, za rumenim policijskim trakom, ki ga navadni smrtniki ne smemo prestopiti. Umori, samomori, ropi in nasilni zločini so del njihove službe. Las Vegas je njihov kraj dogajanja. Rokavice, pincete, plastične vrečke, povečevalna stekla so njihovi delovni pripomočki. Potrpežljivost, vztrajnost, razgledanost, izkušenost so njihove najboljše lastnosti. Njihova glavna naloga je zbiranje dokazov.Žanr: KriminalkaIgralci: William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Eric Szmanda, Wallace Langham, Paul Guilfoyle, Robert David HallDržava: ZDA
42:08
15. del
Kepplerja obišče oče njegove pokojne srednješolske ljubezni, Frank McCarthy, in ga prosi za uslugo. Nekaj ur zatem se Keppler in Nick odpravita na prizorišče umora starejšega moškega in prostitutke. Izkaže se, da je dvojni umor zagrešil Frank. Keppler se zaradi Franka kmalu znajde v smrtni nevarnosti. Medtem se forenzikom ponovno pridruži Grissom.
42:10
14. del
Keppler, Nick in Greg preiskujejo smrt bivšega zapornika Rossa Neddyja. Izkaže se, da truplo sploh ni njegovo. Neddyja kmalu izsledijo. Preiskava forenzike pripelje do podjetja, ki se ukvarja s pridobivanjem človeškega tkiva. Sara medtem preiskuje smrt ženske, ki je bila umorjena potem, ko je celo noč preživela v klubu dvomljivega slovesa.
42:19
13. del
Catherine in Keppler poskušata s prevaro stopiti na prste največjemu dobavitelju droge na Zahodni obali, ki je obenem tudi osumljen umora. Pri tem mora Catherine lagati svojim kolegom. Toda ostali preiskovalci kmalu začutijo, da je nekaj narobe.
42:48
12. del
Ekipa preiskuje truplo neznanega dekleta, ki so ga našli na zapuščenem delu blizu avtoceste. Catherine primer preiskuje skupaj z novim kolegom Michaelom Kepplerjem, ki ga igra filmski igralec Liev Schreiber. Greg medtem v laboratoriju odkrije, da je žrtev 17-letna Veronica Sorenson, ki je pobegnila od doma. Catherine in Keppler kmalu odkrijeta, da gre za delo serijskega morilca, ki je v razmaku desetih let ubil štiri na las podobna si dekleta.
42:19
11. del
Catherine na sodišču priča proti Jayu Finchu, za katerega je prepričana, da je zagrešil tri umore. Žal porote ne prepriča in Finch je spoznan za nedolžnega. Zato sta Catherine in Nick primorana odpotovati iz Las Vegasa in najti dokaze, da je Finch hladnokrven morilec. Grissom se odpravi na štiritedenski dopust, medtem pa na njegovo mizo prinesejo novo miniaturno repliko.
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42:19
10. del
Neznanec se poskuša znebiti trupla svoje žene, a pri tem pade v kup svežega betona. Grissom in Catherine iz njega ne moreta izvleči niti besede. Nick na drugem koncu mesta preiskuje umor ostarele ruske priseljenke. Izkaže se, da je tudi ta umor zagrešil neznanec, ki je padel v kup betona. Medtem Grissom na drugem kraju zločina najde miniaturno repliko umora in spozna, da je serijski morilec spet na pohodu.
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41:03
9. del
Mafijec Mickey Dunn je leta 1976 uprizoril lastno smrt. Po dolgih letih skrivanja se sedaj vrne v Las Vegas, da bi poravnal stare račune. Najprej v preobleki ubije na invalidski voziček priklenjenega Kena Billingsa, kasneje pa še Masona Carterja. Bodo preiskovalci spregledali njegovo igro? In kakšne račune je Dunn sploh prišel poravnat na stara leta?
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41:31
8. del
Nick in Catherine preiskujeta ozadje umora Jill Case, medtem ko se Warrick in Grissom ukvarjata z umorom njene sestre dvojčice Amande, ki jo je nekdo ustrelil pred čistilnico. Grissom ugotovi, da je bila Jill urednica lasvegaškega časnika. Preiskava pokaže, da sta bili sestri precej odtujeni in da sta vozili avto iste znamke in iste barve. Amandin mož Gary celo trdi, da sploh ni vedel, da ima njegova žena sestro.
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42:18
7. del
Grissom in njegova ekipa preiskujejo smrt ostarele ženske, ki je padla skozi okno. Obdukcija pokaže, da je pokojna bolehala za rakom. Sosed Jason pove, da je z njo živel mlad moški, za katerega se izkaže, da je njen nečak Henry. Posnetki nadzornih kamer kmalu pokažejo, da se Jason ukvarja s prodajo drog. Grega medtem čaka obravnava na sodišču zaradi Demitriusovega umora.
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42:20
6. del
Izgineta dva dečka, Lucas Hanson in Jason Crowley. Ker živita v bližini obsojenega pedofila, bivšega učitelja Carla Fisherja, so sprva vsi sumi usmerjeni vanj, toda izkaže se, da je tudi Carlu tisti dan nekdo stregel po življenju. Poleg tega Carl trdi, da dečkov ni poznal. Catherine kmalu pride do zaključka, da je v njuno izginotje morda vpleten Jasonov dedek.
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41:52
5. del
Dve nuni v cerkvi najdeta žensko truplo. Nick in Warrick odkrijeta, da cerkev denar dobiva od svojega pokrovitelja, prodajalne avtomobilov. Ko Brass zasliši tamkajšnjega župnika, na njem opazi sledove krvi, za katere pa duhovnik trdi, da niso povezani z umorjeno žensko. Forenzike sledi pripeljejo do Huga Bombaya, ki je žrtvi tisti dan posodil avto, da se je z njim odpeljala do cerkve.
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42:00
4. del
Skupina zamaskiranih napadalcev do smrti pretepe uslužbenca igralnice. Kmalu zatem napadejo turistko Jessico, ki se ponoči vrača v svoj hotel. Catherine in Grissom uspeta povezati oba zločina, Sarina preiskava pa pokaže, katere znamke čevljev so nosili napadalci. Še isto noč žrtev istih napadalcev postane tudi Greg, ki poskuša rešiti njihovo tretjo žrtev. Greg pri tem enega od napadalcev ubije.
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40:34
3. del
Catherine in Brass preiskujeta smrt Donne Basset, ki jo čistilka najde v dvigalu hotela. Izkaže se, da se je Donna utopila in da je bila telesna stražarka premožnega Roberta Hsinga. Warrick, Greg in Sofia medtem preiskujejo smrt Rebecce McGill, ki naj bi padla v prepad. Njen mož Gavin sprva trdi, da je padla ponesreči, kasneje pa, da je skočila. Obdukcija pokaže, da je Rebecca jemala antidepresive, tik pred smrtjo pa je popila tudi veliko alkohola.
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42:20
2. del
Še vedno pretresena Catherine se vrne v motel, kamor jo je neznani napadalec odpeljal prejšnjo noč. Od receptorja izve, da je bila soba plačana z njeno kreditno kartico, laboratorijska preiskava pa na njenem vzorcu ne pokaže nobenih sledi sperme. Kmalu zatem Catherine in Lindsey doživita prometno nesrečo, v kateri Lindsey nekdo ugrabi. Grissom in Sara poskušata medtem rešiti skrivnostno miniaturno repliko. Sledi ju vodijo naravnost v svet rock glasbe.
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41:21
1. del
Prestižno predstavo cirkusa Cirque Du Soleil nenadoma prekine truplo, ki pade na oder. Žal truplo umaknejo s prizorišča, še preden tja prispejo forenziki, kar Grissomu in ekipi še oteži delo. Brass in Sara medtem preiskujeta domnevni samomor Roberta O'Briena, čigar prsti se tudi po smrti še vedno tesno oklepajo pištole. Catherine postane žrtev posiljevalca.
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