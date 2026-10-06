Na kraju zločina - Sezona 7 - 22. del

Na kraju zločina , C.S.I.
Neznano kam izgineta Chyna De Vere in njen mož Preston. Brass in specialci se odpravijo v hišo Hanka Connorsa, ki živi na obrobju mesta. Tam jih pričaka oboroženi Hank, ki se nazadnje ubije. V hiši najdejo Chynine posmrtne ostanke, preiskovalci pa ugotovijo še, da je primer povezan s prepričanjem nekaterih, da človeška vrsta že sto tisoč let bije bitko z vesoljci, ki so v človeški podobi zasedli pomembne politične in gospodarske položaje.Prikaži več
Sezona 7Gil Grissom, Catherine Willows, Warrick Brown, Nick Stokes, Sara Sidle in Jim Brass so forenzični strokovnjaki, ki se prvi znajdejo na kraju zločina, za rumenim policijskim trakom, ki ga navadni smrtniki ne smemo prestopiti. Umori, samomori, ropi in nasilni zločini so del njihove službe. Las Vegas je njihov kraj dogajanja. Rokavice, pincete, plastične vrečke, povečevalna stekla so njihovi delovni pripomočki. Potrpežljivost, vztrajnost, razgledanost, izkušenost so njihove najboljše lastnosti. Njihova glavna naloga je zbiranje dokazov.Žanr: KriminalkaIgralci: William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Eric Szmanda, Wallace Langham, Paul Guilfoyle, Robert David HallDržava: ZDA
Sezona 6Gil Grissom, Catherine Willows, Warrick Brown, Nick Stokes, Sara Sidle in Jim Brass so forenzični strokovnjaki, ki se prvi znajdejo na kraju zločina, za rumenim policijskim trakom, ki ga navadni smrtniki ne smemo prestopiti. Umori, samomori, ropi in nasilni zločini so del njihove službe. Las Vegas je njihov kraj dogajanja. Rokavice, pincete, plastične vrečke, povečevalna stekla so njihovi delovni pripomočki. Potrpežljivost, vztrajnost, razgledanost, izkušenost so njihove najboljše lastnosti. Njihova glavna naloga je zbiranje dokazov.Žanr: KriminalkaIgralci: William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Eric Szmanda, Wallace Langham, Paul Guilfoyle, Robert David HallDržava: ZDA
Sezona 5Gil Grissom, Catherine Willows, Warrick Brown, Nick Stokes, Sara Sidle in Jim Brass so forenzični strokovnjaki, ki se prvi znajdejo na kraju zločina, za rumenim policijskim trakom, ki ga navadni smrtniki ne smemo prestopiti. Umori, samomori, ropi in nasilni zločini so del njihove službe. Las Vegas je njihov kraj dogajanja. Rokavice, pincete, plastične vrečke, povečevalna stekla so njihovi delovni pripomočki. Potrpežljivost, vztrajnost, razgledanost, izkušenost so njihove najboljše lastnosti. Njihova glavna naloga je zbiranje dokazov.Žanr: KriminalkaIgralci: William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Eric Szmanda, Wallace Langham, Paul Guilfoyle, Robert David HallDržava: ZDA