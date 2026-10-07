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Na kraju zločina , C.S.I.

Sezona 8 Epizoda 1

Grissom in ekipa obupano iščejo Saro, ki jo je ugrabila Natalie Kimble. Njihova edina sled je skrivnostna miniatura, v kateri je Sara ujeta v prevrnjenem rdečem mustangu sredi puščave. Catherine temeljito pregleda prizorišče, kjer je bila Sara ugrabljena, Greg prečeše puščavo s helikopterjem, Nick in Warrick pa preiščeta Nataliejino stanovanje. Skupaj z zemljevidi, ki jih najdejo na Nataliejinem računalniku, ekipi uspe določiti območje, na katerem naj bi se nahajala Sara.

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  • Sezona 8

  • Sezona 7

  • Sezona 6

  • Sezona 5