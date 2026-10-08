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Na kraju zločina , C.S.I.

Sezona 8 Epizoda 2

Ekipa preiskuje smrt mladega moškega, ki je tekmoval z gokartom. Toda zakaj se je s svojim vozilom odpeljal na avtocesto in kako je izgubil glavo, ki so jo preiskovalci našli nekaj metrov stran? Drugi primer je povezan z umorom, ki se zgodi v restavraciji, v kateri gostje jedo v temi. Lastnica restavracije Pippa Sanchez je idejo dobila pri svojem bivšem fantu Michaelu Bowieju, ki je slep in trenutno dela v restavraciji kot natakar.

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  • Sezona 8

  • Sezona 7

  • Sezona 6

  • Sezona 5