Na kraju zločina - Sezona 8 - 7. del

3. del

Ekipa preiskuje umor staršev 12-letne Amy, ki je prestala izganjanje hudiča. Njeni starši so bili proti njenemu razmerju s 23-letnim moškim, kasneje pa so postali prepričani, da jo je obsedel hudič, zato so na pomoč poklicali izganjalca hudiča. Toda poskus izganjanja se je ponesrečil, starša sta bila umorjena, Amy pa pogrešajo. Je možno, da je sama umorila svoje starše? Sara medtem z novo kolegico Ronnie Lake preiskuje smrt brezdomca in sumi, da je v primer vpleten policist.

Dostopno še 29 dni