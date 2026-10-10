Novice Filmi Šport Serije Oddaje Novo TV Blog
logotype

Na kraju zločina , C.S.I.

Sezona 8 Epizoda 6

Grissom in ekipa preiskujejo umor matere in njenega sina. Pri preiskavi se jim pridruži tudi newyorški agent FBI Jack Malone, ki se ukvarja z ugrabitvami ter iskanjem pogrešanih oseb. Kaže, da je v dvojni umor vpleten nekdo, ki je povezan tudi z ugrabitvijo posvojenega dečka. Ta se je zgodila pred šestimi leti v New Yorku. Grissom in Malone kmalu ugotovita, da imata opravka s serijskim morilcem.

Prikaži več

  • Sezona 8

  • Sezona 7

  • Sezona 6

  • Sezona 5

41:45
Na kraju zločina - Sezona 8 - 7. del

7. del

Ekipa preiskuje umor Kire, ki jo je nekdo pahnil skozi okno. Umor je povezan z nekim starejšim primerom. Sara izkoristi priložnost in aretira Marlona Westa, ki naj bi bil morilec. Toda kmalu posumi, da je v oba umora vpletena Marlonova sestra Hannah. Marlon in Sara zaman poskušata iz nje izvabiti priznanje. Nazadnje Marlon stori samomor, Sara pa se odloči, da bo pustila službo.
42:04
Na kraju zločina - Sezona 8 - 6. del

6. del

Grissom in ekipa preiskujejo umor matere in njenega sina. Pri preiskavi se jim pridruži tudi newyorški agent FBI Jack Malone, ki se ukvarja z ugrabitvami ter iskanjem pogrešanih oseb. Kaže, da je v dvojni umor vpleten nekdo, ki je povezan tudi z ugrabitvijo posvojenega dečka. Ta se je zgodila pred šestimi leti v New Yorku. Grissom in Malone kmalu ugotovita, da imata opravka s serijskim morilcem.
41:34
Na kraju zločina - Sezona 8 - 5. del

5. del

Nekdo umori kraljico erotičnih grozljivk Weatherly Adams. Preiskovalci zaslišijo njenega bivšega fanta Oliverja in oba lastnika filmskega studia Vincenta in Masona Lafoona. Mason svojega brata nazadnje potunka, češ da je on morilec, toda Vincent je nedolžen. Izkaže se, da je bila dekletova smrt nesrečen slučaj. Zato pa Ronnie na prizorišču snemanja najde truplo igralca Dickieja Jonesa.
41:25
Na kraju zločina - Sezona 8 - 4. del

4. del

Ekipa preiskuje smrt moškega, ki ga najdejo obešenega in čigar telo je bolj podobno ženskemu kot moškemu. Preiskovalci sumijo, da je jemal hormonske injekcije in se pripravljal na spremembo spola, toda resnica se skriva v zastrupljeni vodi. Sara medtem še naprej sodeluje z Ronnie. Tokrat preiskujeta smrt novinarja, ki ga najdejo na gradbišču. Z Gregovo pomočjo odkrijeta, da je poročal o otvoritvi nove igralnice in je očitno izvedel preveč.
41:35
Na kraju zločina - Sezona 8 - 3. del

3. del

Ekipa preiskuje umor staršev 12-letne Amy, ki je prestala izganjanje hudiča. Njeni starši so bili proti njenemu razmerju s 23-letnim moškim, kasneje pa so postali prepričani, da jo je obsedel hudič, zato so na pomoč poklicali izganjalca hudiča. Toda poskus izganjanja se je ponesrečil, starša sta bila umorjena, Amy pa pogrešajo. Je možno, da je sama umorila svoje starše? Sara medtem z novo kolegico Ronnie Lake preiskuje smrt brezdomca in sumi, da je v primer vpleten policist.
Dostopno še 29 dni
42:33
Na kraju zločina - Sezona 8 - 2. del

2. del

Ekipa preiskuje smrt mladega moškega, ki je tekmoval z gokartom. Toda zakaj se je s svojim vozilom odpeljal na avtocesto in kako je izgubil glavo, ki so jo preiskovalci našli nekaj metrov stran? Drugi primer je povezan z umorom, ki se zgodi v restavraciji, v kateri gostje jedo v temi. Lastnica restavracije Pippa Sanchez je idejo dobila pri svojem bivšem fantu Michaelu Bowieju, ki je slep in trenutno dela v restavraciji kot natakar.
Dostopno še 29 dni
41:34
Na kraju zločina - Sezona 8 - 1. del

1. del

Grissom in ekipa obupano iščejo Saro, ki jo je ugrabila Natalie Kimble. Njihova edina sled je skrivnostna miniatura, v kateri je Sara ujeta v prevrnjenem rdečem mustangu sredi puščave. Catherine temeljito pregleda prizorišče, kjer je bila Sara ugrabljena, Greg prečeše puščavo s helikopterjem, Nick in Warrick pa preiščeta Nataliejino stanovanje. Skupaj z zemljevidi, ki jih najdejo na Nataliejinem računalniku, ekipi uspe določiti območje, na katerem naj bi se nahajala Sara.
Dostopno še 28 dni

Podobne vsebine

Chicaška policija
Na kraju zločina: Miami
NeRealno
Ponovni utrip
S.W.A.T.
Največji ropi v zgodovini s Pierceom Brosnanom
Pevka
Estonija
Ljubezen brez recepta
IQ 160
Globine strasti
Komar
V osrčju planin
Za Eliso: Primer Claps
Pomladno upanje
Na kraju zločina S08
S8/E6
Prikaži več

  • Sezona 8

  • Sezona 7

  • Sezona 6

  • Sezona 5