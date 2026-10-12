Na kraju zločina - Sezona 8 - 11. del

Na kraju zločina , C.S.I.
Med rodeom se zgodi umor. Nekdo ubije uspešnega jezdeca Codyja Latshawa. Kmalu zatem preiskovalci izvedo za umor njegovega bivšega dekleta in prostitutke Tiffany, ki jo je nekdo z avtom zbil do smrti. Zaradi sledi na njegovem kamionu sumijo, da jo je ubil Cody. Stvari se še dodatno zapletejo, ko nekdo ustreli Tiffanyjinega zvodnika.Prikaži več
Sezona 8Gil Grissom, Catherine Willows, Warrick Brown, Nick Stokes, Sara Sidle in Jim Brass so forenzični strokovnjaki, ki se prvi znajdejo na kraju zločina, za rumenim policijskim trakom, ki ga navadni smrtniki ne smemo prestopiti. Umori, samomori, ropi in nasilni zločini so del njihove službe. Las Vegas je njihov kraj dogajanja. Rokavice, pincete, plastične vrečke, povečevalna stekla so njihovi delovni pripomočki. Potrpežljivost, vztrajnost, razgledanost, izkušenost so njihove najboljše lastnosti. Njihova glavna naloga je zbiranje dokazov.Žanr: KriminalkaIgralci: William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Eric Szmanda, Wallace Langham, Paul Guilfoyle, Robert David HallDržava: ZDA
Sezona 7Gil Grissom, Catherine Willows, Warrick Brown, Nick Stokes, Sara Sidle in Jim Brass so forenzični strokovnjaki, ki se prvi znajdejo na kraju zločina, za rumenim policijskim trakom, ki ga navadni smrtniki ne smemo prestopiti. Umori, samomori, ropi in nasilni zločini so del njihove službe. Las Vegas je njihov kraj dogajanja. Rokavice, pincete, plastične vrečke, povečevalna stekla so njihovi delovni pripomočki. Potrpežljivost, vztrajnost, razgledanost, izkušenost so njihove najboljše lastnosti. Njihova glavna naloga je zbiranje dokazov.Žanr: KriminalkaIgralci: William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Eric Szmanda, Wallace Langham, Paul Guilfoyle, Robert David HallDržava: ZDA
Sezona 6Gil Grissom, Catherine Willows, Warrick Brown, Nick Stokes, Sara Sidle in Jim Brass so forenzični strokovnjaki, ki se prvi znajdejo na kraju zločina, za rumenim policijskim trakom, ki ga navadni smrtniki ne smemo prestopiti. Umori, samomori, ropi in nasilni zločini so del njihove službe. Las Vegas je njihov kraj dogajanja. Rokavice, pincete, plastične vrečke, povečevalna stekla so njihovi delovni pripomočki. Potrpežljivost, vztrajnost, razgledanost, izkušenost so njihove najboljše lastnosti. Njihova glavna naloga je zbiranje dokazov.Žanr: KriminalkaIgralci: William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Eric Szmanda, Wallace Langham, Paul Guilfoyle, Robert David HallDržava: ZDA
Sezona 5Gil Grissom, Catherine Willows, Warrick Brown, Nick Stokes, Sara Sidle in Jim Brass so forenzični strokovnjaki, ki se prvi znajdejo na kraju zločina, za rumenim policijskim trakom, ki ga navadni smrtniki ne smemo prestopiti. Umori, samomori, ropi in nasilni zločini so del njihove službe. Las Vegas je njihov kraj dogajanja. Rokavice, pincete, plastične vrečke, povečevalna stekla so njihovi delovni pripomočki. Potrpežljivost, vztrajnost, razgledanost, izkušenost so njihove najboljše lastnosti. Njihova glavna naloga je zbiranje dokazov.Žanr: KriminalkaIgralci: William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Eric Szmanda, Wallace Langham, Paul Guilfoyle, Robert David HallDržava: ZDA
39:30
11. del
Med rodeom se zgodi umor. Nekdo ubije uspešnega jezdeca Codyja Latshawa. Kmalu zatem preiskovalci izvedo za umor njegovega bivšega dekleta in prostitutke Tiffany, ki jo je nekdo z avtom zbil do smrti. Zaradi sledi na njegovem kamionu sumijo, da jo je ubil Cody. Stvari se še dodatno zapletejo, ko nekdo ustreli Tiffanyjinega zvodnika.
39:30
10. del
Warrick je še vedno prepričan, da je Gedda ubil Candy, vendar za njen umor nazadnje obtožijo brezdomca, čigar odtis čevlja so našli v Warrickovem avtu. Warrick ve, da je brezdomec nedolžen, in želi posredovati, toda Grissom ga suspendira za dva tedna. Izkaže se, da z Geddo sodeluje nekdo od preiskovalcev. Poleg tega ekipa preiskuje smrt premožne Liz Rodriguez, katere truplo so našli sredi puščave.
42:00
9. del
Warrick ima zakonske težave in probleme z odvisnostjo od tablet. To čedalje bolj vpliva tudi na njegovo delo. Tokrat zamudi na prizorišče zločina, kjer najdejo tovornjak, v njem pa mrtvega 27-letnega Jasona Crewsa, lastnika nočnega kluba. Njegova mama Kate je bila poročena z mafijcem Anthonyjem Pezzulo, a je pred 23 leti, ko so ji moža ubili, spremenila identiteto in zaživela drugo življenje. Moževe posle je prepustila Louju Geddi. Je on vpleten v Jasonov umor? Warrick, ki preiskuje zadevo, postane nepazljiv, zaradi česar se znajde v velikih težavah.
41:54
8. del
Hodges želi razviti novo družabno igro, zaradi česar se odloči, da bo uprizoril nekaj hipotetičnih umorov in svojim sodelavcem dovolil, da se gredo preiskovalce. Medtem poskušajo preiskovalci potolažiti Grissoma, ki je po Sarinem odhodu ostal sam. Toda Grissom se sliši z njo vsak dan. Trenutno je v San Franciscu, kjer je obiskala svojo mamo. Nazadnje se Grissom zamoti tako, da se vključi v preiskavo enega od Hodgesovih namišljenih umorov.
41:45
7. del
Ekipa preiskuje umor Kire, ki jo je nekdo pahnil skozi okno. Umor je povezan z nekim starejšim primerom. Sara izkoristi priložnost in aretira Marlona Westa, ki naj bi bil morilec. Toda kmalu posumi, da je v oba umora vpletena Marlonova sestra Hannah. Marlon in Sara zaman poskušata iz nje izvabiti priznanje. Nazadnje Marlon stori samomor, Sara pa se odloči, da bo pustila službo.
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42:04
6. del
Grissom in ekipa preiskujejo umor matere in njenega sina. Pri preiskavi se jim pridruži tudi newyorški agent FBI Jack Malone, ki se ukvarja z ugrabitvami ter iskanjem pogrešanih oseb. Kaže, da je v dvojni umor vpleten nekdo, ki je povezan tudi z ugrabitvijo posvojenega dečka. Ta se je zgodila pred šestimi leti v New Yorku. Grissom in Malone kmalu ugotovita, da imata opravka s serijskim morilcem.
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41:34
5. del
Nekdo umori kraljico erotičnih grozljivk Weatherly Adams. Preiskovalci zaslišijo njenega bivšega fanta Oliverja in oba lastnika filmskega studia Vincenta in Masona Lafoona. Mason svojega brata nazadnje potunka, češ da je on morilec, toda Vincent je nedolžen. Izkaže se, da je bila dekletova smrt nesrečen slučaj. Zato pa Ronnie na prizorišču snemanja najde truplo igralca Dickieja Jonesa.
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41:25
4. del
Ekipa preiskuje smrt moškega, ki ga najdejo obešenega in čigar telo je bolj podobno ženskemu kot moškemu. Preiskovalci sumijo, da je jemal hormonske injekcije in se pripravljal na spremembo spola, toda resnica se skriva v zastrupljeni vodi. Sara medtem še naprej sodeluje z Ronnie. Tokrat preiskujeta smrt novinarja, ki ga najdejo na gradbišču. Z Gregovo pomočjo odkrijeta, da je poročal o otvoritvi nove igralnice in je očitno izvedel preveč.
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41:35
3. del
Ekipa preiskuje umor staršev 12-letne Amy, ki je prestala izganjanje hudiča. Njeni starši so bili proti njenemu razmerju s 23-letnim moškim, kasneje pa so postali prepričani, da jo je obsedel hudič, zato so na pomoč poklicali izganjalca hudiča. Toda poskus izganjanja se je ponesrečil, starša sta bila umorjena, Amy pa pogrešajo. Je možno, da je sama umorila svoje starše? Sara medtem z novo kolegico Ronnie Lake preiskuje smrt brezdomca in sumi, da je v primer vpleten policist.
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42:33
2. del
Ekipa preiskuje smrt mladega moškega, ki je tekmoval z gokartom. Toda zakaj se je s svojim vozilom odpeljal na avtocesto in kako je izgubil glavo, ki so jo preiskovalci našli nekaj metrov stran? Drugi primer je povezan z umorom, ki se zgodi v restavraciji, v kateri gostje jedo v temi. Lastnica restavracije Pippa Sanchez je idejo dobila pri svojem bivšem fantu Michaelu Bowieju, ki je slep in trenutno dela v restavraciji kot natakar.
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41:34
1. del
Grissom in ekipa obupano iščejo Saro, ki jo je ugrabila Natalie Kimble. Njihova edina sled je skrivnostna miniatura, v kateri je Sara ujeta v prevrnjenem rdečem mustangu sredi puščave. Catherine temeljito pregleda prizorišče, kjer je bila Sara ugrabljena, Greg prečeše puščavo s helikopterjem, Nick in Warrick pa preiščeta Nataliejino stanovanje. Skupaj z zemljevidi, ki jih najdejo na Nataliejinem računalniku, ekipi uspe določiti območje, na katerem naj bi se nahajala Sara.
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