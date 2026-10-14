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Na kraju zločina , C.S.I.

Sezona 8 Epizoda 14

Grissom in njegova ekipa preiskujejo dvojni umor. V stanovanjski zgradbi najdejo ustreljeno mlado plavolasko, v stanovanju nad njo pa ostarelo Mario Espinozo. Grissom predvideva, da je morilec plavolaske pomotoma ustrelil tudi Mario v zgornjem nadstropju. Izkaže se, da je lastnik obeh stanovanj rap zvezdnik Drops, ki so ga pred kratkim preiskovalci spravili za zapahe. Brass ga takoj obišče in izve, da je plavolaska delala zanj. Poleg tega je hčerka gospe Espinoze noseča z njim in bo kmalu rodila. Ker je izginila neznano kam in potrebujejo njegovo pomoč, policija privoli, da bo Dropsa za kratek čas spustila iz zapora.

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40:47
Na kraju zločina - Sezona 8 - 15. del

15. del

Grissom in ostali imajo tokrat opraviti s serijo čudaških smrti. Med policijskim zaslišanjem pobegne moški, ki je ubil srno. Ko ga preiskovalci skušajo prijeti, so ga primorani ustaviti s pištolo za omamljanje, pri čemer moški nenadoma zagori in umre. Njegovi smrti je priča neuravnovešena ženska, ki verjame, da bodo Zemljo napadli vesoljci, kmalu zatem pa tudi njo najdejo mrtvo. Povozil jo je tovornjak, nenavadno pa je, da je njena kri zelena. Ko se zgodi še nekaj podobnih smrti, je to dovolj dober razlog, da Grissom in ostali poskušajo najti razumno razlago za nenavadne dogodke.
40:48
Na kraju zločina - Sezona 8 - 14. del

14. del

Grissom in njegova ekipa preiskujejo dvojni umor. V stanovanjski zgradbi najdejo ustreljeno mlado plavolasko, v stanovanju nad njo pa ostarelo Mario Espinozo. Grissom predvideva, da je morilec plavolaske pomotoma ustrelil tudi Mario v zgornjem nadstropju. Izkaže se, da je lastnik obeh stanovanj rap zvezdnik Drops, ki so ga pred kratkim preiskovalci spravili za zapahe. Brass ga takoj obišče in izve, da je plavolaska delala zanj. Poleg tega je hčerka gospe Espinoze noseča z njim in bo kmalu rodila. Ker je izginila neznano kam in potrebujejo njegovo pomoč, policija privoli, da bo Dropsa za kratek čas spustila iz zapora.
41:45
Na kraju zločina - Sezona 8 - 13. del

13. del

Grissom in njegova ekipa preiskujejo smrt deklice, ki so jo našli v kartonski škatli. Kmalu pridejo na sled lastnici škatle in njenemu zaročencu Deanu Jamesu. Njegovo pravo ime je Leo Finley in je v preteklosti že imel opravka s policijo. Brass je sumničav in tudi Catherine, ki se je smrt deklice še posebej dotakne, je prepričana, da je Leo morilec. Ko se potem izkaže, da je pokojna deklica hčerka nekega zapornika, se pojavi nov osumljenec.
42:32
Na kraju zločina - Sezona 8 - 12. del

12. del

Na sodišču poteka proces proti vodji gangsterske tolpe. Medtem v pogorelem avtomobilu najdejo truplo osebe, ki naj bi pričala proti njemu. Zato tožilstvo proti gangsterju morda ne bo moglo zbrati dovolj dokazov za obsodbo. Grissom in člani njegove ekipe se takoj lotijo preiskave, toda pri tem jim močno nagaja gripa, za katero so zboleli vsi po vrsti.
39:30
Na kraju zločina - Sezona 8 - 11. del

11. del

Med rodeom se zgodi umor. Nekdo ubije uspešnega jezdeca Codyja Latshawa. Kmalu zatem preiskovalci izvedo za umor njegovega bivšega dekleta in prostitutke Tiffany, ki jo je nekdo z avtom zbil do smrti. Zaradi sledi na njegovem kamionu sumijo, da jo je ubil Cody. Stvari se še dodatno zapletejo, ko nekdo ustreli Tiffanyjinega zvodnika.
Dostopno še 29 dni
39:30
Na kraju zločina - Sezona 8 - 10. del

10. del

Warrick je še vedno prepričan, da je Gedda ubil Candy, vendar za njen umor nazadnje obtožijo brezdomca, čigar odtis čevlja so našli v Warrickovem avtu. Warrick ve, da je brezdomec nedolžen, in želi posredovati, toda Grissom ga suspendira za dva tedna. Izkaže se, da z Geddo sodeluje nekdo od preiskovalcev. Poleg tega ekipa preiskuje smrt premožne Liz Rodriguez, katere truplo so našli sredi puščave.
Dostopno še 29 dni
42:00
Na kraju zločina - Sezona 8 - 9. del

9. del

Warrick ima zakonske težave in probleme z odvisnostjo od tablet. To čedalje bolj vpliva tudi na njegovo delo. Tokrat zamudi na prizorišče zločina, kjer najdejo tovornjak, v njem pa mrtvega 27-letnega Jasona Crewsa, lastnika nočnega kluba. Njegova mama Kate je bila poročena z mafijcem Anthonyjem Pezzulo, a je pred 23 leti, ko so ji moža ubili, spremenila identiteto in zaživela drugo življenje. Moževe posle je prepustila Louju Geddi. Je on vpleten v Jasonov umor? Warrick, ki preiskuje zadevo, postane nepazljiv, zaradi česar se znajde v velikih težavah.
Dostopno še 28 dni
41:54
Na kraju zločina - Sezona 8 - 8. del

8. del

Hodges želi razviti novo družabno igro, zaradi česar se odloči, da bo uprizoril nekaj hipotetičnih umorov in svojim sodelavcem dovolil, da se gredo preiskovalce. Medtem poskušajo preiskovalci potolažiti Grissoma, ki je po Sarinem odhodu ostal sam. Toda Grissom se sliši z njo vsak dan. Trenutno je v San Franciscu, kjer je obiskala svojo mamo. Nazadnje se Grissom zamoti tako, da se vključi v preiskavo enega od Hodgesovih namišljenih umorov.
Dostopno še 28 dni
41:45
Na kraju zločina - Sezona 8 - 7. del

7. del

Ekipa preiskuje umor Kire, ki jo je nekdo pahnil skozi okno. Umor je povezan z nekim starejšim primerom. Sara izkoristi priložnost in aretira Marlona Westa, ki naj bi bil morilec. Toda kmalu posumi, da je v oba umora vpletena Marlonova sestra Hannah. Marlon in Sara zaman poskušata iz nje izvabiti priznanje. Nazadnje Marlon stori samomor, Sara pa se odloči, da bo pustila službo.
Dostopno še 27 dni
42:04
Na kraju zločina - Sezona 8 - 6. del

6. del

Grissom in ekipa preiskujejo umor matere in njenega sina. Pri preiskavi se jim pridruži tudi newyorški agent FBI Jack Malone, ki se ukvarja z ugrabitvami ter iskanjem pogrešanih oseb. Kaže, da je v dvojni umor vpleten nekdo, ki je povezan tudi z ugrabitvijo posvojenega dečka. Ta se je zgodila pred šestimi leti v New Yorku. Grissom in Malone kmalu ugotovita, da imata opravka s serijskim morilcem.
Dostopno še 27 dni
41:34
Na kraju zločina - Sezona 8 - 5. del

5. del

Nekdo umori kraljico erotičnih grozljivk Weatherly Adams. Preiskovalci zaslišijo njenega bivšega fanta Oliverja in oba lastnika filmskega studia Vincenta in Masona Lafoona. Mason svojega brata nazadnje potunka, češ da je on morilec, toda Vincent je nedolžen. Izkaže se, da je bila dekletova smrt nesrečen slučaj. Zato pa Ronnie na prizorišču snemanja najde truplo igralca Dickieja Jonesa.
Dostopno še 26 dni
41:25
Na kraju zločina - Sezona 8 - 4. del

4. del

Ekipa preiskuje smrt moškega, ki ga najdejo obešenega in čigar telo je bolj podobno ženskemu kot moškemu. Preiskovalci sumijo, da je jemal hormonske injekcije in se pripravljal na spremembo spola, toda resnica se skriva v zastrupljeni vodi. Sara medtem še naprej sodeluje z Ronnie. Tokrat preiskujeta smrt novinarja, ki ga najdejo na gradbišču. Z Gregovo pomočjo odkrijeta, da je poročal o otvoritvi nove igralnice in je očitno izvedel preveč.
Dostopno še 26 dni
41:35
Na kraju zločina - Sezona 8 - 3. del

3. del

Ekipa preiskuje umor staršev 12-letne Amy, ki je prestala izganjanje hudiča. Njeni starši so bili proti njenemu razmerju s 23-letnim moškim, kasneje pa so postali prepričani, da jo je obsedel hudič, zato so na pomoč poklicali izganjalca hudiča. Toda poskus izganjanja se je ponesrečil, starša sta bila umorjena, Amy pa pogrešajo. Je možno, da je sama umorila svoje starše? Sara medtem z novo kolegico Ronnie Lake preiskuje smrt brezdomca in sumi, da je v primer vpleten policist.
Dostopno še 25 dni
42:33
Na kraju zločina - Sezona 8 - 2. del

2. del

Ekipa preiskuje smrt mladega moškega, ki je tekmoval z gokartom. Toda zakaj se je s svojim vozilom odpeljal na avtocesto in kako je izgubil glavo, ki so jo preiskovalci našli nekaj metrov stran? Drugi primer je povezan z umorom, ki se zgodi v restavraciji, v kateri gostje jedo v temi. Lastnica restavracije Pippa Sanchez je idejo dobila pri svojem bivšem fantu Michaelu Bowieju, ki je slep in trenutno dela v restavraciji kot natakar.
Dostopno še 25 dni
41:34
Na kraju zločina - Sezona 8 - 1. del

1. del

Grissom in ekipa obupano iščejo Saro, ki jo je ugrabila Natalie Kimble. Njihova edina sled je skrivnostna miniatura, v kateri je Sara ujeta v prevrnjenem rdečem mustangu sredi puščave. Catherine temeljito pregleda prizorišče, kjer je bila Sara ugrabljena, Greg prečeše puščavo s helikopterjem, Nick in Warrick pa preiščeta Nataliejino stanovanje. Skupaj z zemljevidi, ki jih najdejo na Nataliejinem računalniku, ekipi uspe določiti območje, na katerem naj bi se nahajala Sara.
Dostopno še 24 dni

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