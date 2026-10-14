Na kraju zločina - Sezona 8 - 15. del

14. del

Grissom in njegova ekipa preiskujejo dvojni umor. V stanovanjski zgradbi najdejo ustreljeno mlado plavolasko, v stanovanju nad njo pa ostarelo Mario Espinozo. Grissom predvideva, da je morilec plavolaske pomotoma ustrelil tudi Mario v zgornjem nadstropju. Izkaže se, da je lastnik obeh stanovanj rap zvezdnik Drops, ki so ga pred kratkim preiskovalci spravili za zapahe. Brass ga takoj obišče in izve, da je plavolaska delala zanj. Poleg tega je hčerka gospe Espinoze noseča z njim in bo kmalu rodila. Ker je izginila neznano kam in potrebujejo njegovo pomoč, policija privoli, da bo Dropsa za kratek čas spustila iz zapora.