Na kraju zločina - Sezona 8 - 16. del

Na kraju zločina , C.S.I.
Nekdo umori temperamentno igralko Annabelle, ki je nastopala v humorističnih serijah. Najdejo jo v hotelski sobi v Las Vegasu. Preiskava pokaže, da je osumljencev več. Tu je njen mož Bud, ki jo je tisto usodno noč obiskal v njeni sobi. Neznan scenarist je bil prav tako pri njej na obisku. Njena pomočnica Natasha trdi, da je bilo delo z Annabelle prava nočna mora. Kmalu zatem najdejo umorjeno tudi Natasho.Prikaži več
Sezona 8Gil Grissom, Catherine Willows, Warrick Brown, Nick Stokes, Sara Sidle in Jim Brass so forenzični strokovnjaki, ki se prvi znajdejo na kraju zločina, za rumenim policijskim trakom, ki ga navadni smrtniki ne smemo prestopiti. Umori, samomori, ropi in nasilni zločini so del njihove službe. Las Vegas je njihov kraj dogajanja. Rokavice, pincete, plastične vrečke, povečevalna stekla so njihovi delovni pripomočki. Potrpežljivost, vztrajnost, razgledanost, izkušenost so njihove najboljše lastnosti. Njihova glavna naloga je zbiranje dokazov.Žanr: KriminalkaIgralci: William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Eric Szmanda, Wallace Langham, Paul Guilfoyle, Robert David HallDržava: ZDA
Sezona 7Gil Grissom, Catherine Willows, Warrick Brown, Nick Stokes, Sara Sidle in Jim Brass so forenzični strokovnjaki, ki se prvi znajdejo na kraju zločina, za rumenim policijskim trakom, ki ga navadni smrtniki ne smemo prestopiti. Umori, samomori, ropi in nasilni zločini so del njihove službe. Las Vegas je njihov kraj dogajanja. Rokavice, pincete, plastične vrečke, povečevalna stekla so njihovi delovni pripomočki. Potrpežljivost, vztrajnost, razgledanost, izkušenost so njihove najboljše lastnosti. Njihova glavna naloga je zbiranje dokazov.Žanr: KriminalkaIgralci: William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Eric Szmanda, Wallace Langham, Paul Guilfoyle, Robert David HallDržava: ZDA
Sezona 6Gil Grissom, Catherine Willows, Warrick Brown, Nick Stokes, Sara Sidle in Jim Brass so forenzični strokovnjaki, ki se prvi znajdejo na kraju zločina, za rumenim policijskim trakom, ki ga navadni smrtniki ne smemo prestopiti. Umori, samomori, ropi in nasilni zločini so del njihove službe. Las Vegas je njihov kraj dogajanja. Rokavice, pincete, plastične vrečke, povečevalna stekla so njihovi delovni pripomočki. Potrpežljivost, vztrajnost, razgledanost, izkušenost so njihove najboljše lastnosti. Njihova glavna naloga je zbiranje dokazov.Žanr: KriminalkaIgralci: William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Eric Szmanda, Wallace Langham, Paul Guilfoyle, Robert David HallDržava: ZDA