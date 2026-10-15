Na kraju zločina - Sezona 8 - 17. del

Sezona 8 Epizoda 17

Warrick je besen, ko izve, da je nekdo umoril zasebnega preiskovalca Lennyja Harperja. Njegovi kolegi kmalu odkrijejo, da je Warrick Harperja najel, da bi vohunil za lastnikom nočnega kluba Loujem Geddo. Prav možno je, da je Gedda izvedel, da mu je Harper za petami, in ga je zato umoril. Grissom je besen na Warricka, ki se medtem odpravi h Geddi. Toda to, kar sledi, je za Grissoma, Warricka in ostale vse prej kot prijetno. Warrick kleči ob Geddinem truplu s pištolo v roki in trdi, da ne ve, kaj se je zgodilo.

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