Sezona 2 Epizoda 1

Lov na znanje se vrača na male zaslone! Prihaja nova, druga sezona kviza Na lovu, v kateri se bodo pod taktirko voditelja Petra Polesa tekmovalci znova podali v napet boj za denarno nagrado. A glavna prepreka tekmovalcem bodo neizprosni mojstri znanja - Ivan, Janko in Viktor. Vsak od njih ima svoj značaj, a vsem je skupno eno: ne ustrašijo se vprašanj! Bo tekmovalcem uspelo prelisičiti lovce in pobegniti z nagrado? Preverite svoje znanje, navijajte in se pridružite lovu!

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