Najlepši kotički Hrvaške - Sezona 3 - 5. oddaja

Najlepši kotički Hrvaške - Sezona 1

2022

Večina od nas je že velikokrat uživala v lepotah hrvaškega morja ali kje drugje. A gotovo ne poznamo vseh skritih in najlepših kotičkov Hrvaške. Zato nam bodo v oddaji odkrivali naravne lepote, ki jih še ne poznamo, začinili pa jih bodo še s pustolovskim pridihom, gastronomskimi okusi in sproščujočim uživanjem. Hrvaško kulturo nam bodo predstavili na nekoliko drugačen način in morda dobimo koristno idejo za naslednji dopust.