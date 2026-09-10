Najlepši kotički Hrvaške - Sezona 3 - 6. oddaja

Najlepši kotički Hrvaške , CoolTurist
Ekipa oddaje Najlepši kotički Hrvaške z voditeljico Ano Strizić potuje po vseh delih dežele in snema vse, kar turisti radi obiščejo. Zgodovinske znamenitosti, gradove, muzeje, arheološka najdišča, cerkve, plaže, hotele, naravne parke, narodne parke, restavracije in njihove kulinarične dobrote, športne aktivnosti ter številne kraje, ki jih ne smete zamuditi, če želite videti najboljše, kar ponuja ta država.Prikaži več
Sezona 1Večina od nas je že velikokrat uživala v lepotah hrvaškega morja ali kje drugje. A gotovo ne poznamo vseh skritih in najlepših kotičkov Hrvaške. Zato nam bodo v oddaji odkrivali naravne lepote, ki jih še ne poznamo, začinili pa jih bodo še s pustolovskim pridihom, gastronomskimi okusi in sproščujočim uživanjem. Hrvaško kulturo nam bodo predstavili na nekoliko drugačen način in morda dobimo koristno idejo za naslednji dopust.Žanr: Dokumentarec, PustolovskiDržava: Hrvaška
Sezona 2Večina od nas je že velikokrat uživala v lepotah hrvaškega morja ali kje drugje. A gotovo ne poznamo vseh skritih in najlepših kotičkov Hrvaške. Zato nam bodo v oddaji odkrivali naravne lepote, ki jih še ne poznamo, začinili pa jih bodo še s pustolovskim pridihom, gastronomskimi okusi in sproščujočim uživanjem. Hrvaško kulturo nam bodo predstavili na nekoliko drugačen način in morda dobimo koristno idejo za naslednji dopust.Žanr: Dokumentarec, PustolovskiDržava: Hrvaška
Sezona 3Ekipa oddaje Najlepši kotički Hrvaške z voditeljico Ano Strizić potuje po vseh delih dežele in snema vse, kar turisti radi obiščejo. Zgodovinske znamenitosti, gradove, muzeje, arheološka najdišča, cerkve, plaže, hotele, naravne parke, narodne parke, restavracije in njihove kulinarične dobrote, športne aktivnosti ter številne kraje, ki jih ne smete zamuditi, če želite videti najboljše, kar ponuja ta država.Žanr: PustolovskiDržava: Hrvaška