Največje skrivnosti v zgodovini z Laurenceom Fishburnom , History's Greatest Mysteries With Laurence Fishburne
Nekatere največje uganke zgodovine še danes nimajo dokončnega odgovora. Katere skrivnosti še vedno obdajajo potop Titanika? Kaj se je zgodilo z D. B. Cooperjem? Ali skrivnost Roswella skriva več, kot vemo? Laurence Fishburne se s strokovnjaki poda v svet odmevnih zgodovinskih primerov, kjer se prepletajo dejstva, teorije in nova odkritja. Napeta dokumentarna serija razkriva presenetljive sledi in išče odgovore na vprašanja, ki že desetletja burijo domišljijo.Prikaži več
Sezona 1Nekatere največje uganke zgodovine še danes nimajo dokončnega odgovora. Katere skrivnosti še vedno obdajajo potop Titanika? Kaj se je zgodilo z D. B. Cooperjem? Ali skrivnost Roswella skriva več, kot vemo? Laurence Fishburne se s strokovnjaki poda v svet odmevnih zgodovinskih primerov, kjer se prepletajo dejstva, teorije in nova odkritja. Napeta dokumentarna serija razkriva presenetljive sledi in išče odgovore na vprašanja, ki že desetletja burijo domišljijo.Žanr: DokumentarecDržava: ZDA
40:31
1. oddaja
Laurence Fishburne spremlja mednarodno ekipo v nevarno Weddllovo morje ob obali Antarktike, kjer iščejo izgubljeno ladjo Endurance raziskovalca Ernesta Shackletona. Arheologi in inženirji se trudijo s pomočjo stoletja starega ladijskega dnevnika, sonarjev in podvodnih dronov odkriti razbitino, preden območje znova zajame zima. Led in tema ogrožata odpravo, medtem ko ji zgodba o Shackletonovi vztrajnosti daje potreben zagon.