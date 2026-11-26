Največje skrivnosti v zgodovini z Laurenceom Fishburnom , History's Greatest Mysteries With Laurence Fishburne
Laurence Fishburne raziskuje, ali je John Wilkes Booth po atentatu na Abrahama Lincolna res pobegnil. Je Booth umrl v gorečem skednju ali je njegovo mesto zasedel nekdo drug? Boothovi potomci razkrivajo družinske zgodbe o skrivni ženi in otrocih. Zgodovinarji ter forenzični strokovnjaki sledijo njegovi poti po atentatu in preučujejo sporne obdukcijske zapise ter poškodbe. Ali bi lahko DNK testi pomagali razjasniti nasprotujoče si trditve?Prikaži več
Sezona 1Nekatere največje uganke zgodovine še danes nimajo dokončnega odgovora. Katere skrivnosti še vedno obdajajo potop Titanika? Kaj se je zgodilo z D. B. Cooperjem? Ali skrivnost Roswella skriva več, kot vemo? Laurence Fishburne se s strokovnjaki poda v svet odmevnih zgodovinskih primerov, kjer se prepletajo dejstva, teorije in nova odkritja. Napeta dokumentarna serija razkriva presenetljive sledi in išče odgovore na vprašanja, ki že desetletja burijo domišljijo.Žanr: DokumentarecDržava: ZDA