Največje skrivnosti v zgodovini z Laurenceom Fishburnom - Sezona 1

2020

Nekatere največje uganke zgodovine še danes nimajo dokončnega odgovora. Katere skrivnosti še vedno obdajajo potop Titanika? Kaj se je zgodilo z D. B. Cooperjem? Ali skrivnost Roswella skriva več, kot vemo? Laurence Fishburne se s strokovnjaki poda v svet odmevnih zgodovinskih primerov, kjer se prepletajo dejstva, teorije in nova odkritja. Napeta dokumentarna serija razkriva presenetljive sledi in išče odgovore na vprašanja, ki že desetletja burijo domišljijo.