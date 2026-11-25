Največje skrivnosti v zgodovini z Laurenceom Fishburnom , History's Greatest Mysteries With Laurence Fishburne
Ekipa v ledenem morju še naprej išče izgubljeno ladjo legendarnega raziskovalca Ernesta Shackletona. Po reševanju nasedlega podvodnega vozila se ekipa spopada s premikajočim se ledom, z okvarami opreme in ladjo, ujeto v ledenem objemu. Medtem ko avtonomna podmornica preiskuje morsko dno skoraj 3000 metrov pod gladino, raziskovalci sestavljajo zgodbo o Shackletonovi preizkušnji in se soočajo s nevarnimi tveganji na poti do razbitine.Prikaži več
Sezona 1Nekatere največje uganke zgodovine še danes nimajo dokončnega odgovora. Katere skrivnosti še vedno obdajajo potop Titanika? Kaj se je zgodilo z D. B. Cooperjem? Ali skrivnost Roswella skriva več, kot vemo? Laurence Fishburne se s strokovnjaki poda v svet odmevnih zgodovinskih primerov, kjer se prepletajo dejstva, teorije in nova odkritja. Napeta dokumentarna serija razkriva presenetljive sledi in išče odgovore na vprašanja, ki že desetletja burijo domišljijo.Žanr: DokumentarecDržava: ZDA