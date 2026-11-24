Največje skrivnosti v zgodovini z Laurenceom Fishburnom , History's Greatest Mysteries With Laurence Fishburne
Laurence Fishburne spremlja mednarodno ekipo v nevarno Weddllovo morje ob obali Antarktike, kjer iščejo izgubljeno ladjo Endurance raziskovalca Ernesta Shackletona. Arheologi in inženirji se trudijo s pomočjo stoletja starega ladijskega dnevnika, sonarjev in podvodnih dronov odkriti razbitino, preden območje znova zajame zima. Led in tema ogrožata odpravo, medtem ko ji zgodba o Shackletonovi vztrajnosti daje potreben zagon.Prikaži več
Sezona 1Nekatere največje uganke zgodovine še danes nimajo dokončnega odgovora. Katere skrivnosti še vedno obdajajo potop Titanika? Kaj se je zgodilo z D. B. Cooperjem? Ali skrivnost Roswella skriva več, kot vemo? Laurence Fishburne se s strokovnjaki poda v svet odmevnih zgodovinskih primerov, kjer se prepletajo dejstva, teorije in nova odkritja. Napeta dokumentarna serija razkriva presenetljive sledi in išče odgovore na vprašanja, ki že desetletja burijo domišljijo.Žanr: DokumentarecDržava: ZDA