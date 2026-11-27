Največje skrivnosti v zgodovini z Laurenceom Fishburnom , History's Greatest Mysteries With Laurence Fishburne
Družinske legende, sporen poročni zapis, domnevna oporoka in pričevanja o Boothovih opažanjih po ameriškem jugu in zahodu namigujejo, da se je po pobegu skrival ter imel otroke tudi po domnevni smrti. Raziskovalci preučujejo dokumente in fotografije, medtem ko ostajajo odprta vprašanja o moškem, ubitim na Garrettovi kmetiji. Booth je bil igralec, katerega najslavnejša vloga je bila atentat na predsednika. Ali je bil tudi mojster pobega?Prikaži več
Sezona 1Nekatere največje uganke zgodovine še danes nimajo dokončnega odgovora. Katere skrivnosti še vedno obdajajo potop Titanika? Kaj se je zgodilo z D. B. Cooperjem? Ali skrivnost Roswella skriva več, kot vemo? Laurence Fishburne se s strokovnjaki poda v svet odmevnih zgodovinskih primerov, kjer se prepletajo dejstva, teorije in nova odkritja. Napeta dokumentarna serija razkriva presenetljive sledi in išče odgovore na vprašanja, ki že desetletja burijo domišljijo.Žanr: DokumentarecDržava: ZDA