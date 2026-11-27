Sezona 1 Epizoda 4

Družinske legende, sporen poročni zapis, domnevna oporoka in pričevanja o Boothovih opažanjih po ameriškem jugu in zahodu namigujejo, da se je po pobegu skrival ter imel otroke tudi po domnevni smrti. Raziskovalci preučujejo dokumente in fotografije, medtem ko ostajajo odprta vprašanja o moškem, ubitim na Garrettovi kmetiji. Booth je bil igralec, katerega najslavnejša vloga je bila atentat na predsednika. Ali je bil tudi mojster pobega?

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