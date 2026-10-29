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Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom , History's Greatest Escapes With Morgan Freeman

2021 IMDb: 7.4 Št. epizod: 1
VS

V dokumentarni seriji igralec Morgan Freeman raziskuje osem resničnih pobegov iz nekaterih najbolj varovanih zaporov. Rekonstrukcije, pričevanja zapornikov, svojcev in paznikov razkrivajo, kako so nastajali drzni načrti, skrivni predori, improvizirana orodja in prevare.

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Dramatično Informativno Napeto
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Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom S01
S1/E1
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  • Sezona 1