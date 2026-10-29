Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom , History's Greatest Escapes With Morgan Freeman
V dokumentarni seriji igralec Morgan Freeman raziskuje resnične pobege iz najbolj varovanih zaporov. V prvi epizodi izvemo, kako so štirje zaporniki pripravili drzen pobeg iz Alcatraza. Iz dežnih plaščev izdelajo splav in rešilne jopiče, v posteljah pustijo lutke ter se izmuznejo iz celic. Trem uspe priti do obale in izginiti v noč. Kaj se je z njimi zgodilo, še danes ostaja skrivnost.Prikaži več
Sezona 1V dokumentarni seriji igralec Morgan Freeman raziskuje osem resničnih pobegov iz nekaterih najbolj varovanih zaporov. Rekonstrukcije, pričevanja zapornikov, svojcev in paznikov razkrivajo, kako so nastajali drzni načrti, skrivni predori, improvizirana orodja in prevare.Žanr: Dokumentarec, KriminalkaRežija: Mitch MarcusDržava: ZDA