Sezona 1 Epizoda 1

V dokumentarni seriji igralec Morgan Freeman raziskuje resnične pobege iz najbolj varovanih zaporov. V prvi epizodi izvemo, kako so štirje zaporniki pripravili drzen pobeg iz Alcatraza. Iz dežnih plaščev izdelajo splav in rešilne jopiče, v posteljah pustijo lutke ter se izmuznejo iz celic. Trem uspe priti do obale in izginiti v noč. Kaj se je z njimi zgodilo, še danes ostaja skrivnost.

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