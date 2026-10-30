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Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom , History's Greatest Escapes With Morgan Freeman

Sezona 1 Epizoda 2

Kaznjenca Richard Matt in David Sweat prestajata dosmrtni kazni, vendar se ne nameravata sprijazniti z življenjem za rešetkami. S pomočjo manipulacije zaporniških uslužbencev pridobita orodje, skozi prezračevalne odprtine raziščeta skrite dele zapora in pripravita pot skozi cev pod zidovi. Ko končno izgineta v gorah, se začne množičen lov.

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Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom S01
S1/E2
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  • Sezona 1