Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom - Sezona 1 - 6. oddaja

Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom , History's Greatest Escapes With Morgan Freeman
V severnoirskem zaporu skupina zapornikov, povezanih z IRA, skrivaj pripravlja množični pobeg. Z natančnim načrtovanjem in pretihotapljenim orožjem prevzamejo nadzor nad delom zapora, nato pa se skušajo na prostost prebiti s tovornjakom za dostavo hrane. Kar 38 zapornikom uspe priti iz zapora, toda za njimi se takoj začne obsežen lov.Prikaži več
Sezona 1V dokumentarni seriji igralec Morgan Freeman raziskuje osem resničnih pobegov iz nekaterih najbolj varovanih zaporov. Rekonstrukcije, pričevanja zapornikov, svojcev in paznikov razkrivajo, kako so nastajali drzni načrti, skrivni predori, improvizirana orodja in prevare.Žanr: Dokumentarec, KriminalkaRežija: Mitch MarcusDržava: ZDA
41:28
6. oddaja
V severnoirskem zaporu skupina zapornikov, povezanih z IRA, skrivaj pripravlja množični pobeg. Z natančnim načrtovanjem in pretihotapljenim orožjem prevzamejo nadzor nad delom zapora, nato pa se skušajo na prostost prebiti s tovornjakom za dostavo hrane. Kar 38 zapornikom uspe priti iz zapora, toda za njimi se takoj začne obsežen lov.
41:27
5. oddaja
Zavezniški vojni ujetniki v nemškem taborišču Stalag Luft III pripravljajo pobeg, ki pozneje navdihne film Veliki pobeg. Skrivaj kopljejo predore, odstranjeno zemljo skrivajo pred stražarji in izdelujejo ponarejene dokumente. Več kot 70 mož se prebije iz taborišča, nacistične oblasti pa sprožijo neusmiljeno iskalno akcijo. Koliko jih bo doseglo svobodo?
41:27
4. oddaja
Nuno Pontes v zaporu v Pittsburghu zasnuje načrt, kako priti pod ogromnim zaporniškim zidom na svobodo. S sostanovalci skrivaj koplje predor, paznike pa zamoti z lažnimi pretepi in drugimi prevarami. Ko se predor skoraj zruši nanj, pobeg visi na nitki. Šesterici se vendarle uspe prebiti ven, toda prava preizkušnja se začne šele na begu.
41:28
3. oddaja
Mehiški mamilarski kralj Joaquín »El Chapo« Guzmán je obogatel tudi s skrivnimi predori za tihotapljenje drog, svoje znanje pa uporabi še za beg pred oblastmi. Po zaprtju začne pripravljati enega najbolj drznih pobegov v sodobni zgodovini. Njegovi ljudje zgradijo dovršen predor vse do zaporniške prhe. Kako mu je uspelo prelisičiti strogo varovanje?
41:29
2. oddaja
Kaznjenca Richard Matt in David Sweat prestajata dosmrtni kazni, vendar se ne nameravata sprijazniti z življenjem za rešetkami. S pomočjo manipulacije zaporniških uslužbencev pridobita orodje, skozi prezračevalne odprtine raziščeta skrite dele zapora in pripravita pot skozi cev pod zidovi. Ko končno izgineta v gorah, se začne množičen lov.
41:29
1. oddaja
V dokumentarni seriji igralec Morgan Freeman raziskuje resnične pobege iz najbolj varovanih zaporov. V prvi epizodi izvemo, kako so štirje zaporniki pripravili drzen pobeg iz Alcatraza. Iz dežnih plaščev izdelajo splav in rešilne jopiče, v posteljah pustijo lutke ter se izmuznejo iz celic. Trem uspe priti do obale in izginiti v noč. Kaj se je z njimi zgodilo, še danes ostaja skrivnost.