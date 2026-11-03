Novice Filmi Šport Serije Oddaje Novo TV Blog
logotype

Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom , History's Greatest Escapes With Morgan Freeman

Sezona 1 Epizoda 4

Nuno Pontes v zaporu v Pittsburghu zasnuje načrt, kako priti pod ogromnim zaporniškim zidom na svobodo. S sostanovalci skrivaj koplje predor, paznike pa zamoti z lažnimi pretepi in drugimi prevarami. Ko se predor skoraj zruši nanj, pobeg visi na nitki. Šesterici se vendarle uspe prebiti ven, toda prava preizkušnja se začne šele na begu.

Prikaži več
Nadaljuj
Predvajaj S1/E4
Nadgradi paket
Za ogled te vsebine potrebuješ paket VOYO Plus ali Premium

  • Sezona 1

41:27
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom - Sezona 1 - 4. oddaja

4. oddaja

Nuno Pontes v zaporu v Pittsburghu zasnuje načrt, kako priti pod ogromnim zaporniškim zidom na svobodo. S sostanovalci skrivaj koplje predor, paznike pa zamoti z lažnimi pretepi in drugimi prevarami. Ko se predor skoraj zruši nanj, pobeg visi na nitki. Šesterici se vendarle uspe prebiti ven, toda prava preizkušnja se začne šele na begu.
Nadgradi paket za ogled
41:28
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom - Sezona 1 - 3. oddaja

3. oddaja

Mehiški mamilarski kralj Joaquín »El Chapo« Guzmán je obogatel tudi s skrivnimi predori za tihotapljenje drog, svoje znanje pa uporabi še za beg pred oblastmi. Po zaprtju začne pripravljati enega najbolj drznih pobegov v sodobni zgodovini. Njegovi ljudje zgradijo dovršen predor vse do zaporniške prhe. Kako mu je uspelo prelisičiti strogo varovanje?
Nadgradi paket za ogled
41:29
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom - Sezona 1 - 2. oddaja

2. oddaja

Kaznjenca Richard Matt in David Sweat prestajata dosmrtni kazni, vendar se ne nameravata sprijazniti z življenjem za rešetkami. S pomočjo manipulacije zaporniških uslužbencev pridobita orodje, skozi prezračevalne odprtine raziščeta skrite dele zapora in pripravita pot skozi cev pod zidovi. Ko končno izgineta v gorah, se začne množičen lov.
Nadgradi paket za ogled
41:29
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom - Sezona 1 - 1. oddaja

1. oddaja

V dokumentarni seriji igralec Morgan Freeman raziskuje resnične pobege iz najbolj varovanih zaporov. V prvi epizodi izvemo, kako so štirje zaporniki pripravili drzen pobeg iz Alcatraza. Iz dežnih plaščev izdelajo splav in rešilne jopiče, v posteljah pustijo lutke ter se izmuznejo iz celic. Trem uspe priti do obale in izginiti v noč. Kaj se je z njimi zgodilo, še danes ostaja skrivnost.
Nadgradi paket za ogled

Podobne vsebine

Dosje Jarak
Estonija
Časopis
Šesti avtobus
Sablja
Michael Jackson pred sodiščem
Morilci mojega očeta
Pevka
Na kraju zločina
Alarm za Kobro 11
Harry Wild
Globine strasti
Cena uspeha
Kotlina
Postati Miss Mehike
Oglas