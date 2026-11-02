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Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom , History's Greatest Escapes With Morgan Freeman

Sezona 1 Epizoda 3

Mehiški mamilarski kralj Joaquín »El Chapo« Guzmán je obogatel tudi s skrivnimi predori za tihotapljenje drog, svoje znanje pa uporabi še za beg pred oblastmi. Po zaprtju začne pripravljati enega najbolj drznih pobegov v sodobni zgodovini. Njegovi ljudje zgradijo dovršen predor vse do zaporniške prhe. Kako mu je uspelo prelisičiti strogo varovanje?

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Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom S01
S1/E3
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  • Sezona 1