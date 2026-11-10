Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom - Sezona 1 - 8. oddaja

Sezona 1 Epizoda 8

James Earl Ray, obsojen zaradi umora Martina Luthra Kinga ml., je bil znan tudi po svojih poskusih pobega. V strogo varovanem zaporu se s petimi zaporniki čez zid prebije po improvizirani lestvi iz cevi. Na drugi strani jih čakajo gosti gozdovi, kače in ena največjih iskalnih akcij v državi. Kako dolgo se lahko skrivajo pred zasledovalci?

Prikaži več