Sezona 2 Epizoda 1

Bančni ropar Roy Harper prestaja kazen v zloglasnem zaporu Parchman sredi vroče in močvirnate delte Mississippija. Z improvizirano žago prereže oviro na oknu, se prebije skozi ograjo in s sostorilcem pobegne v divjino. Več dni se prebijata skozi pokrajino ter za seboj puščata sled ropov. Kako dolgo bosta ostala pred zakonom?

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