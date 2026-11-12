Sezona 2 Epizoda 2

Ameriški pilot Dieter Dengler je leta 1966 sestreljen nad Laosom in zaprt v skrivnem taborišču sredi džungle. Kljub mučenju, lakoti in stalnemu nadzoru z drugimi ujetniki pripravlja pobeg, ki se spremeni v oborožen spopad. Brez čevljev in skoraj brez hrane se poda v džunglo, kjer ga čaka še težji boj ...

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