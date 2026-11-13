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Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom , History's Greatest Escapes With Morgan Freeman

Sezona 2 Epizoda 3

Forrest Tucker je v šestih desetletjih kriminalne kariere pobegnil kar 18-krat. Ko pri 59 letih pristane v zloglasnem zaporu San Quentin, začne pripravljati svoj najdrznejši pobeg. Z dvema zapornikoma v zaporniški delavnici skrivaj izdela kajak, nato se preoblečejo v jadralce in odrinejo v mrzle vode zaliva San Francisco. Jim bo uspelo izginiti brez sledu?

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