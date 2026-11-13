Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom , History's Greatest Escapes With Morgan Freeman
Forrest Tucker je v šestih desetletjih kriminalne kariere pobegnil kar 18-krat. Ko pri 59 letih pristane v zloglasnem zaporu San Quentin, začne pripravljati svoj najdrznejši pobeg. Z dvema zapornikoma v zaporniški delavnici skrivaj izdela kajak, nato se preoblečejo v jadralce in odrinejo v mrzle vode zaliva San Francisco. Jim bo uspelo izginiti brez sledu?Prikaži več
Sezona 2V dokumentarni seriji igralec Morgan Freeman raziskuje osem resničnih pobegov iz nekaterih najbolj varovanih zaporov. Rekonstrukcije, pričevanja zapornikov, svojcev in paznikov razkrivajo, kako so nastajali drzni načrti, skrivni predori, improvizirana orodja in prevare.Žanr: Dokumentarec, KriminalkaDržava: ZDA
Sezona 1V dokumentarni seriji igralec Morgan Freeman raziskuje osem resničnih pobegov iz nekaterih najbolj varovanih zaporov. Rekonstrukcije, pričevanja zapornikov, svojcev in paznikov razkrivajo, kako so nastajali drzni načrti, skrivni predori, improvizirana orodja in prevare.Žanr: Dokumentarec, KriminalkaRežija: Mitch MarcusDržava: ZDA
41:26
3. oddaja
Forrest Tucker je v šestih desetletjih kriminalne kariere pobegnil kar 18-krat. Ko pri 59 letih pristane v zloglasnem zaporu San Quentin, začne pripravljati svoj najdrznejši pobeg. Z dvema zapornikoma v zaporniški delavnici skrivaj izdela kajak, nato se preoblečejo v jadralce in odrinejo v mrzle vode zaliva San Francisco. Jim bo uspelo izginiti brez sledu?
41:26
2. oddaja
Ameriški pilot Dieter Dengler je leta 1966 sestreljen nad Laosom in zaprt v skrivnem taborišču sredi džungle. Kljub mučenju, lakoti in stalnemu nadzoru z drugimi ujetniki pripravlja pobeg, ki se spremeni v oborožen spopad. Brez čevljev in skoraj brez hrane se poda v džunglo, kjer ga čaka še težji boj ...
41:26
1. oddaja
Bančni ropar Roy Harper prestaja kazen v zloglasnem zaporu Parchman sredi vroče in močvirnate delte Mississippija. Z improvizirano žago prereže oviro na oknu, se prebije skozi ograjo in s sostorilcem pobegne v divjino. Več dni se prebijata skozi pokrajino ter za seboj puščata sled ropov. Kako dolgo bosta ostala pred zakonom?