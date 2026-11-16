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Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom , History's Greatest Escapes With Morgan Freeman

Sezona 2 Epizoda 4

V nacističnem taborišču smrti Sobibor zaporniki izvedo, da nameravajo Nemci pobiti še zadnje preživele. Leon Felhendler in sovjetski vojak Aleksander Pečerski zato začneta pripravljati množični upor in pobeg. Skrivaj zbirajo orožje in načrtujejo odstranitev stražarjev, toda ko načrt razkrinkajo, več sto zapornikov steče proti ograji in minskemu polju.

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  • Sezona 2

  • Sezona 1

41:26
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom - Sezona 2 - 4. oddaja

4. oddaja

V nacističnem taborišču smrti Sobibor zaporniki izvedo, da nameravajo Nemci pobiti še zadnje preživele. Leon Felhendler in sovjetski vojak Aleksander Pečerski zato začneta pripravljati množični upor in pobeg. Skrivaj zbirajo orožje in načrtujejo odstranitev stražarjev, toda ko načrt razkrinkajo, več sto zapornikov steče proti ograji in minskemu polju.
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41:26
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom - Sezona 2 - 3. oddaja

3. oddaja

Forrest Tucker je v šestih desetletjih kriminalne kariere pobegnil kar 18-krat. Ko pri 59 letih pristane v zloglasnem zaporu San Quentin, začne pripravljati svoj najdrznejši pobeg. Z dvema zapornikoma v zaporniški delavnici skrivaj izdela kajak, nato se preoblečejo v jadralce in odrinejo v mrzle vode zaliva San Francisco. Jim bo uspelo izginiti brez sledu?
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41:26
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom - Sezona 2 - 2. oddaja

2. oddaja

Ameriški pilot Dieter Dengler je leta 1966 sestreljen nad Laosom in zaprt v skrivnem taborišču sredi džungle. Kljub mučenju, lakoti in stalnemu nadzoru z drugimi ujetniki pripravlja pobeg, ki se spremeni v oborožen spopad. Brez čevljev in skoraj brez hrane se poda v džunglo, kjer ga čaka še težji boj ...
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41:26
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom - Sezona 2 - 1. oddaja

1. oddaja

Bančni ropar Roy Harper prestaja kazen v zloglasnem zaporu Parchman sredi vroče in močvirnate delte Mississippija. Z improvizirano žago prereže oviro na oknu, se prebije skozi ograjo in s sostorilcem pobegne v divjino. Več dni se prebijata skozi pokrajino ter za seboj puščata sled ropov. Kako dolgo bosta ostala pred zakonom?
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