Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom , History's Greatest Escapes With Morgan Freeman
Hossein Nayeri s sostorilcema pripravi drzen pobeg iz zapora v Orange Countyju. Prežagajo prezračevalno odprtino, se prebijejo na streho in se z improvizirano vrvjo spustijo po več nadstropjih do tal. Nato ugrabijo taksista in pobegnejo proti San Franciscu, toda med ubežniki začne naraščati nezaupanje. Prav spor v skupini lahko postane njihova največja napaka.Prikaži več
Sezona 2V dokumentarni seriji igralec Morgan Freeman raziskuje osem resničnih pobegov iz nekaterih najbolj varovanih zaporov. Rekonstrukcije, pričevanja zapornikov, svojcev in paznikov razkrivajo, kako so nastajali drzni načrti, skrivni predori, improvizirana orodja in prevare.Žanr: Dokumentarec, KriminalkaDržava: ZDA
Sezona 1V dokumentarni seriji igralec Morgan Freeman raziskuje osem resničnih pobegov iz nekaterih najbolj varovanih zaporov. Rekonstrukcije, pričevanja zapornikov, svojcev in paznikov razkrivajo, kako so nastajali drzni načrti, skrivni predori, improvizirana orodja in prevare.Žanr: Dokumentarec, KriminalkaRežija: Mitch MarcusDržava: ZDA
41:26
8. oddaja
Hossein Nayeri s sostorilcema pripravi drzen pobeg iz zapora v Orange Countyju. Prežagajo prezračevalno odprtino, se prebijejo na streho in se z improvizirano vrvjo spustijo po več nadstropjih do tal. Nato ugrabijo taksista in pobegnejo proti San Franciscu, toda med ubežniki začne naraščati nezaupanje. Prav spor v skupini lahko postane njihova največja napaka.
41:34
7. oddaja
Med ameriško državljansko vojno polkovnik Thomas Rose pristane v zloglasnem zaporu Libby. Po skoraj usodnem prvem poskusu pobega z majorjem Hamiltonom začne kopati nov predor pod zaporom, pri načrtovanju pa jima skrivaj pomaga vohunka Elizabeth Van Lew. Ko je pot končno odprta, se skozi predor na svobodo požene množica vojnih ujetnikov.
41:26
6. oddaja
Ko Quawntay Adams v zaporu izve, da bo postal oče, se odloči pobegniti iz strogo varovane celice. S skrivnimi kodami in prevarami skuša pretentati nadzorne kamere, pridobiti rezilo ter organizirati avtomobil za pobeg. Načrt mu uspe, toda zunaj zaporniških zidov ga čaka nepričakovana težava.
41:29
5. oddaja
Tat Rene Belbenoit je poslan v zloglasno francosko kazensko kolonijo v Francoski Gvajani, kjer številni zaporniki ne preživijo kazni. Odločen, da bo raje tvegal življenje kot ostal za rešetkami, večkrat poskuša pobegniti čez reke, džunglo in morje. Vmes svojo zgodbo zapisuje, njegov boj za svobodo pa nazadnje pritegne celo pozornost Hollywooda.
41:26
4. oddaja
V nacističnem taborišču smrti Sobibor zaporniki izvedo, da nameravajo Nemci pobiti še zadnje preživele. Leon Felhendler in sovjetski vojak Aleksander Pečerski zato začneta pripravljati množični upor in pobeg. Skrivaj zbirajo orožje in načrtujejo odstranitev stražarjev, toda ko načrt razkrinkajo, več sto zapornikov steče proti ograji in minskemu polju.
41:26
3. oddaja
Forrest Tucker je v šestih desetletjih kriminalne kariere pobegnil kar 18-krat. Ko pri 59 letih pristane v zloglasnem zaporu San Quentin, začne pripravljati svoj najdrznejši pobeg. Z dvema zapornikoma v zaporniški delavnici skrivaj izdela kajak, nato se preoblečejo v jadralce in odrinejo v mrzle vode zaliva San Francisco. Jim bo uspelo izginiti brez sledu?
41:26
2. oddaja
Ameriški pilot Dieter Dengler je leta 1966 sestreljen nad Laosom in zaprt v skrivnem taborišču sredi džungle. Kljub mučenju, lakoti in stalnemu nadzoru z drugimi ujetniki pripravlja pobeg, ki se spremeni v oborožen spopad. Brez čevljev in skoraj brez hrane se poda v džunglo, kjer ga čaka še težji boj ...
41:26
1. oddaja
Bančni ropar Roy Harper prestaja kazen v zloglasnem zaporu Parchman sredi vroče in močvirnate delte Mississippija. Z improvizirano žago prereže oviro na oknu, se prebije skozi ograjo in s sostorilcem pobegne v divjino. Več dni se prebijata skozi pokrajino ter za seboj puščata sled ropov. Kako dolgo bosta ostala pred zakonom?