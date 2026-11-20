Sezona 2 Epizoda 8

Hossein Nayeri s sostorilcema pripravi drzen pobeg iz zapora v Orange Countyju. Prežagajo prezračevalno odprtino, se prebijejo na streho in se z improvizirano vrvjo spustijo po več nadstropjih do tal. Nato ugrabijo taksista in pobegnejo proti San Franciscu, toda med ubežniki začne naraščati nezaupanje. Prav spor v skupini lahko postane njihova največja napaka.

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