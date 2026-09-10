Portugalska liga Betclic - 4. krog
Portugalska liga Betclic - 4. krog , Liga Portugal Betclic
Dostopno še 20 dni
V živo na VOYOPrikaži več
2026/2027Portugalska liga Betclic - 4. krogČetrti krog portugalskega prvenstva prinaša nova zanimiva obračuna. Benfica se bo pred domačimi navijači pomerila z Estorilom, Porto pa čaka gostovanje pri Académicu. Kdo bo uspešnejši v boju za pomembne prvenstvene točke?Žanr: Šport, NogometDržava: Portugalska
NapovednikPortugalska liga Betclic - 4. krogČetrti krog portugalskega prvenstva prinaša nova zanimiva obračuna. Benfica se bo pred domačimi navijači pomerila z Estorilom, Porto pa čaka gostovanje pri Académicu. Kdo bo uspešnejši v boju za pomembne prvenstvene točke?Žanr: športDržava: Portugalska