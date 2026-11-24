CEV Liga prvakov , CEV
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V živo na VOYO: četrtek, 26.11. ob 19.45Prikaži več
2026/2027CEV Liga prvakov združuje najboljše evropske moške odbojkarske klube v boju za prestižni naslov. Vrhunska odbojka, napeti obračuni in največji zvezdniki evropskih igrišč zagotavljajo spektakel vse do zadnje točke.Žanr: Šport, OdbojkaDržava: Azerbajdžan, Slovenija, Nizozemska
NapovednikCEV Liga prvakov združuje najboljše evropske moške odbojkarske klube v boju za prestižni naslov. Vrhunska odbojka, napeti obračuni in največji zvezdniki evropskih igrišč zagotavljajo spektakel vse do zadnje točke.Žanr: športDržava: Slovenija