VN Azerbajdžana
VN Azerbajdžana ,
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Formula 1VN AzerbajdžanaFormula 1 se seli v Baku na VN Azerbajdžana! Na hitrem mestnem dirkališču, kjer dolge ravnine dopolnjujejo ozki in zahtevni zavoji, dirkače čaka nepredvidljiv boj za pomembne prvenstvene točke.Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: Azerbajdžan
Formula 2VN AzerbajdžanaFormula 1 se seli v Baku na VN Azerbajdžana! Na hitrem mestnem dirkališču, kjer dolge ravnine dopolnjujejo ozki in zahtevni zavoji, dirkače čaka nepredvidljiv boj za pomembne prvenstvene točke.Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: Azerbajdžan
NapovednikVN AzerbajdžanaFormula 1 se seli v Baku na VN Azerbajdžana! Na hitrem mestnem dirkališču, kjer dolge ravnine dopolnjujejo ozki in zahtevni zavoji, dirkače čaka nepredvidljiv boj za pomembne prvenstvene točke.Žanr: športDržava: Azerbajdžan