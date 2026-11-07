VN Brazilije
VN Brazilije , Formula 1
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Formula 1VN BrazilijeKaravana formule 1 prihaja v Brazilijo na legendarni Interlagos. Razgibana steza v São Paulu z zahtevnimi zavoji in priložnostmi za prehitevanje obeta napet boj za vsako mesto. Čaka nas dirka, na kateri bosta ob hitrosti odločali tudi zbranost in prava taktika.Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: Brazilija
NapovednikVN BrazilijeKaravana formule 1 prihaja v Brazilijo na legendarni Interlagos. Razgibana steza v São Paulu z zahtevnimi zavoji in priložnostmi za prehitevanje obeta napet boj za vsako mesto. Čaka nas dirka, na kateri bosta ob hitrosti odločali tudi zbranost in prava taktika.Žanr: šport