UEFA Liga prvakov - 1. krog

UEFA Liga prvakov - 1. krog - 2026/2027

2026

UEFA Liga prvakov se začenja z obračuni evropskih velikanov! Že 1. krog prinaša dvoboje Real Madrida in Interja, Liverpoola in Atlética Madrid ter Manchester Uniteda in Sabaha. Najprestižnejše evropsko klubsko tekmovanje je znova tu.