UEFA Liga prvakov - 1. krog
UEFA Liga prvakov - 1. krog , UEFA Liga prvakov
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V živo na VOYO: četrtek, 10.9. ob 20.30Prikaži več
2026/2027UEFA Liga prvakov - 1. krogUEFA Liga prvakov se začenja z obračuni evropskih velikanov! Že 1. krog prinaša dvoboje Real Madrida in Interja, Liverpoola in Atlética Madrid ter Manchester Uniteda in Sabaha. Najprestižnejše evropsko klubsko tekmovanje je znova tu.Žanr: Šport, NogometDržava: Španija
NapovednikUEFA Liga prvakov - 1. krogUEFA Liga prvakov se začenja z obračuni evropskih velikanov! Že 1. krog prinaša dvoboje Real Madrida in Interja, Liverpoola in Atlética Madrid ter Manchester Uniteda in Sabaha. Najprestižnejše evropsko klubsko tekmovanje je znova tu.Žanr: športDržava: Združeno kraljestvo