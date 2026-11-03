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Ne zapusti me , Non mi lasciare

2022 IMDb: 7 Št. epizod: 1
VS

Italijanska kriminalna serija spremlja policistko Eleno Zonin, ki jo najdba trupla dečka v beneški laguni po dvajsetih letih pripelje nazaj v Benetke. Preiskava jo znova poveže z nekdanjim partnerjem Danielom, sledi pa vodijo do nevarne spletne mreže, ki preži na otroke. Bolj ko se Elena približuje resnici, bolj se prepletata primer in njena lastna preteklost.

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Čustveno Napeto Temačno Misteriozno Psihološko
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  • Sezona 1

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Ne zapusti me S01
S1/E1
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  • Sezona 1