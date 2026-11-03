Ne zapusti me , Non mi lasciare
Italijanska kriminalna serija spremlja policistko Eleno Zonin, ki jo najdba trupla dečka v beneški laguni po dvajsetih letih pripelje nazaj v Benetke. Preiskava jo znova poveže z nekdanjim partnerjem Danielom, sledi pa vodijo do nevarne spletne mreže, ki preži na otroke. Bolj ko se Elena približuje resnici, bolj se prepletata primer in njena lastna preteklost.Prikaži več
Sezona 1Italijanska kriminalna serija spremlja policistko Eleno Zonin, ki jo najdba trupla dečka v beneški laguni po dvajsetih letih pripelje nazaj v Benetke. Preiskava jo znova poveže z nekdanjim partnerjem Danielom, sledi pa vodijo do nevarne spletne mreže, ki preži na otroke. Bolj ko se Elena približuje resnici, bolj se prepletata primer in njena lastna preteklost.Žanr: KriminalkaIgralci: Vittoria Puccini, Alessandro Roja, Sarah Felberbaum, Eugenio FranceschiniDržava: Italija
48:03
1. del
Ko v beneški laguni najdejo truplo dečka Gilberta, policistka Elena Zonin posumi, da je njegova smrt povezana z mrežo, ki jo preiskuje že leta. Obdukcija njene sume še okrepi, zato z Danielom začne slediti spletnim potem, po katerih storilci otroke zvabljajo v past. Toda primer jo prisili tudi v soočenje s preteklostjo, pred katero je nekoč pobegnila.