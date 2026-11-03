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Ne zapusti me , Non mi lasciare

Sezona 1 Epizoda 1

Ko v beneški laguni najdejo truplo dečka Gilberta, policistka Elena Zonin posumi, da je njegova smrt povezana z mrežo, ki jo preiskuje že leta. Obdukcija njene sume še okrepi, zato z Danielom začne slediti spletnim potem, po katerih storilci otroke zvabljajo v past. Toda primer jo prisili tudi v soočenje s preteklostjo, pred katero je nekoč pobegnila.

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Ne zapusti me S01
S1/E1
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  • Sezona 1