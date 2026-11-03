Ne zapusti me , Non mi lasciare
Ko v beneški laguni najdejo truplo dečka Gilberta, policistka Elena Zonin posumi, da je njegova smrt povezana z mrežo, ki jo preiskuje že leta. Obdukcija njene sume še okrepi, zato z Danielom začne slediti spletnim potem, po katerih storilci otroke zvabljajo v past. Toda primer jo prisili tudi v soočenje s preteklostjo, pred katero je nekoč pobegnila.Prikaži več
Sezona 1Italijanska kriminalna serija spremlja policistko Eleno Zonin, ki jo najdba trupla dečka v beneški laguni po dvajsetih letih pripelje nazaj v Benetke. Preiskava jo znova poveže z nekdanjim partnerjem Danielom, sledi pa vodijo do nevarne spletne mreže, ki preži na otroke. Bolj ko se Elena približuje resnici, bolj se prepletata primer in njena lastna preteklost.Žanr: KriminalkaIgralci: Vittoria Puccini, Alessandro Roja, Sarah Felberbaum, Eugenio FranceschiniDržava: Italija
48:03
1. del
Ko v beneški laguni najdejo truplo dečka Gilberta, policistka Elena Zonin posumi, da je njegova smrt povezana z mrežo, ki jo preiskuje že leta. Obdukcija njene sume še okrepi, zato z Danielom začne slediti spletnim potem, po katerih storilci otroke zvabljajo v past. Toda primer jo prisili tudi v soočenje s preteklostjo, pred katero je nekoč pobegnila.