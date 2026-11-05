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Ne zapusti me , Non mi lasciare

Sezona 1 Epizoda 3

Elena se kljub nasprotovanju vrne k preiskavi in z novo ekipo rekonstruira Gilbertove zadnje ure. Odkrijejo, da ga je na srečanje zvabila skrivnostna Sofia, nato pa je bil z ladjo odpeljan neznano kam. Medtem se Angelo prebudi zaprt v temačnem prostoru in obupano išče pot na prostost. Bo Elena dovolj hitro povezala oba primera?

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