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Ne zapusti me , Non mi lasciare

Sezona 1 Epizoda 4

Preiskava Eleno in Daniela pripelje do moškega, povezanega z ladjo, s katero je bil ugrabljen Gilberto. Ko se skrivaj prebijeta v njegovo hišo, na računalniku odkrijeta sledi nevarne spletne mreže in posnetek pogrešanega Angela. Toda še preden lahko osumljenca zaslišita, nekdo poskrbi, da jim ne bo mogel razkriti ničesar.

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  • Sezona 1

53:17
Ne zapusti me - Sezona 1 - 4. del

4. del

Preiskava Eleno in Daniela pripelje do moškega, povezanega z ladjo, s katero je bil ugrabljen Gilberto. Ko se skrivaj prebijeta v njegovo hišo, na računalniku odkrijeta sledi nevarne spletne mreže in posnetek pogrešanega Angela. Toda še preden lahko osumljenca zaslišita, nekdo poskrbi, da jim ne bo mogel razkriti ničesar.
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54:22
Ne zapusti me - Sezona 1 - 3. del

3. del

Elena se kljub nasprotovanju vrne k preiskavi in z novo ekipo rekonstruira Gilbertove zadnje ure. Odkrijejo, da ga je na srečanje zvabila skrivnostna Sofia, nato pa je bil z ladjo odpeljan neznano kam. Medtem se Angelo prebudi zaprt v temačnem prostoru in obupano išče pot na prostost. Bo Elena dovolj hitro povezala oba primera?
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52:50
Ne zapusti me - Sezona 1 - 2. del

2. del

Policija meni, da je našla krivca za Gilbertovo smrt, toda Elena v njihovo razlago ne verjame. Ko odkrije dečkov prenosnik, želi nadaljevati preiskavo, a naleti na odpor sodelavcev in sprejme drzno odločitev. Medtem mali Angelo pobegne od doma in se odpravi v Benetke na srečanje z dekletom, ki ga pozna le prek spleta. Toda tam ga čaka nevarna past.
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48:03
Ne zapusti me - Sezona 1 - 1. del

1. del

Ko v beneški laguni najdejo truplo dečka Gilberta, policistka Elena Zonin posumi, da je njegova smrt povezana z mrežo, ki jo preiskuje že leta. Obdukcija njene sume še okrepi, zato z Danielom začne slediti spletnim potem, po katerih storilci otroke zvabljajo v past. Toda primer jo prisili tudi v soočenje s preteklostjo, pred katero je nekoč pobegnila.
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