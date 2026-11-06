Ne zapusti me - Sezona 1 - 4. del

2. del

Policija meni, da je našla krivca za Gilbertovo smrt, toda Elena v njihovo razlago ne verjame. Ko odkrije dečkov prenosnik, želi nadaljevati preiskavo, a naleti na odpor sodelavcev in sprejme drzno odločitev. Medtem mali Angelo pobegne od doma in se odpravi v Benetke na srečanje z dekletom, ki ga pozna le prek spleta. Toda tam ga čaka nevarna past.