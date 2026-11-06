Ne zapusti me - Sezona 1 - 4. del

Ne zapusti me , Non mi lasciare
Preiskava Eleno in Daniela pripelje do moškega, povezanega z ladjo, s katero je bil ugrabljen Gilberto. Ko se skrivaj prebijeta v njegovo hišo, na računalniku odkrijeta sledi nevarne spletne mreže in posnetek pogrešanega Angela. Toda še preden lahko osumljenca zaslišita, nekdo poskrbi, da jim ne bo mogel razkriti ničesar.Prikaži več
Sezona 1Italijanska kriminalna serija spremlja policistko Eleno Zonin, ki jo najdba trupla dečka v beneški laguni po dvajsetih letih pripelje nazaj v Benetke. Preiskava jo znova poveže z nekdanjim partnerjem Danielom, sledi pa vodijo do nevarne spletne mreže, ki preži na otroke. Bolj ko se Elena približuje resnici, bolj se prepletata primer in njena lastna preteklost.Žanr: KriminalkaIgralci: Vittoria Puccini, Alessandro Roja, Sarah Felberbaum, Eugenio FranceschiniDržava: Italija
53:17
4. del
Preiskava Eleno in Daniela pripelje do moškega, povezanega z ladjo, s katero je bil ugrabljen Gilberto. Ko se skrivaj prebijeta v njegovo hišo, na računalniku odkrijeta sledi nevarne spletne mreže in posnetek pogrešanega Angela. Toda še preden lahko osumljenca zaslišita, nekdo poskrbi, da jim ne bo mogel razkriti ničesar.
54:22
3. del
Elena se kljub nasprotovanju vrne k preiskavi in z novo ekipo rekonstruira Gilbertove zadnje ure. Odkrijejo, da ga je na srečanje zvabila skrivnostna Sofia, nato pa je bil z ladjo odpeljan neznano kam. Medtem se Angelo prebudi zaprt v temačnem prostoru in obupano išče pot na prostost. Bo Elena dovolj hitro povezala oba primera?
52:50
2. del
Policija meni, da je našla krivca za Gilbertovo smrt, toda Elena v njihovo razlago ne verjame. Ko odkrije dečkov prenosnik, želi nadaljevati preiskavo, a naleti na odpor sodelavcev in sprejme drzno odločitev. Medtem mali Angelo pobegne od doma in se odpravi v Benetke na srečanje z dekletom, ki ga pozna le prek spleta. Toda tam ga čaka nevarna past.
48:03
1. del
Ko v beneški laguni najdejo truplo dečka Gilberta, policistka Elena Zonin posumi, da je njegova smrt povezana z mrežo, ki jo preiskuje že leta. Obdukcija njene sume še okrepi, zato z Danielom začne slediti spletnim potem, po katerih storilci otroke zvabljajo v past. Toda primer jo prisili tudi v soočenje s preteklostjo, pred katero je nekoč pobegnila.