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Ne zapusti me , Non mi lasciare

Sezona 1 Epizoda 8

Kljub poškodbam Elena z Danielom odpotuje v Polesine, kjer poiščeta novinarja, ki je nekoč poročal o škandalu v sirotišnici. Nova pričevanja razkrijejo povezave med osumljenci, sledi pa končno povežejo stare zlorabe s kriminalno mrežo. Ko se zdi, da je resnica na dosegu roke, nepričakovan preobrat vse postavi pod vprašaj.

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  • Sezona 1

49:00
Ne zapusti me - Sezona 1 - 8. del

8. del

Kljub poškodbam Elena z Danielom odpotuje v Polesine, kjer poiščeta novinarja, ki je nekoč poročal o škandalu v sirotišnici. Nova pričevanja razkrijejo povezave med osumljenci, sledi pa končno povežejo stare zlorabe s kriminalno mrežo. Ko se zdi, da je resnica na dosegu roke, nepričakovan preobrat vse postavi pod vprašaj.
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53:16
Ne zapusti me - Sezona 1 - 7. del

7. del

Medtem ko Elena po prometni nesreči okreva v bolnišnici, Daniele in njegova ekipa v Milanu odkrijejo Andrejevo skrivališče. Toda osumljencu znova uspe pobegniti. Hkrati iz Eleninega avtomobila izginejo ključni dokazi iz sirotišnice. Kdo skuša preiskavo ustaviti?
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1:04:09
Ne zapusti me - Sezona 1 - 6. del

6. del

Elena odkrije odmaknjeno kmetijo, kjer je bil zaprt Angelo, in pride do šokantnega spoznanja. Sledi jo nato pripeljejo do zapuščene sirotišnice in do identitete človeka, ki ga iščejo. Ko se zdi, da je končno blizu pomembnemu odgovoru, ji med vožnjo nenadoma odpovejo zavore ...
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47:08
Ne zapusti me - Sezona 1 - 5. del

5. del

Elena in Daniele odkrijeta truplo osumljenca, medtem ko policija začne iskati pogrešanega Angela. Deček medtem zbere dovolj poguma za poskus pobega. Elena obišče njegovo rejniško družino in odkrije podrobnosti, ki ji pomagajo bolje razumeti, s kom imajo opravka.
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53:17
Ne zapusti me - Sezona 1 - 4. del

4. del

Preiskava Eleno in Daniela pripelje do moškega, povezanega z ladjo, s katero je bil ugrabljen Gilberto. Ko se skrivaj prebijeta v njegovo hišo, na računalniku odkrijeta sledi nevarne spletne mreže in posnetek pogrešanega Angela. Toda še preden lahko osumljenca zaslišita, nekdo poskrbi, da jim ne bo mogel razkriti ničesar.
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54:22
Ne zapusti me - Sezona 1 - 3. del

3. del

Elena se kljub nasprotovanju vrne k preiskavi in z novo ekipo rekonstruira Gilbertove zadnje ure. Odkrijejo, da ga je na srečanje zvabila skrivnostna Sofia, nato pa je bil z ladjo odpeljan neznano kam. Medtem se Angelo prebudi zaprt v temačnem prostoru in obupano išče pot na prostost. Bo Elena dovolj hitro povezala oba primera?
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52:50
Ne zapusti me - Sezona 1 - 2. del

2. del

Policija meni, da je našla krivca za Gilbertovo smrt, toda Elena v njihovo razlago ne verjame. Ko odkrije dečkov prenosnik, želi nadaljevati preiskavo, a naleti na odpor sodelavcev in sprejme drzno odločitev. Medtem mali Angelo pobegne od doma in se odpravi v Benetke na srečanje z dekletom, ki ga pozna le prek spleta. Toda tam ga čaka nevarna past.
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48:03
Ne zapusti me - Sezona 1 - 1. del

1. del

Ko v beneški laguni najdejo truplo dečka Gilberta, policistka Elena Zonin posumi, da je njegova smrt povezana z mrežo, ki jo preiskuje že leta. Obdukcija njene sume še okrepi, zato z Danielom začne slediti spletnim potem, po katerih storilci otroke zvabljajo v past. Toda primer jo prisili tudi v soočenje s preteklostjo, pred katero je nekoč pobegnila.
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